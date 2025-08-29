 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Zur Halbzeit führen die Sportfreunde in Paderborn.
Zur Halbzeit führen die Sportfreunde in Paderborn. – Foto: Softik Miller

Im ausführlichen Liveticker: SCP vs. Siegen - Gütersloh in Velbert

Drei westfälische Regionalliga-Mannschaften sind am Freitagabend im Einsatz.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der FC Gütersloh fährt als Favorit zu Aufsteiger SSVg Velbert. Außerdem reisen die Sportfreunde Siegen zum westfälischen Duell nach OWL und sind beim SC Paderborn 07 II zu Gast.

>>> ZUR LIVE-TABELLE

Beide Partien im ausführlichen Liveticker auf FuPa!

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
0
3

SSVg Velbert – FC Gütersloh 0:2 LIVE
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, Arlind Mimini, Timo Mehlich, Ismail Remmo, David Glavas, Leon Jonah Lepper, Robin Hilger, Timo Böhm - Trainer: Ismail Jaroui
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling, Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Maurice Stubenrauch
Tore: 0:1 Julius Langfeld (40.), 0:2 Jan-Lukas Liehr (47.)

Heute, 19:30 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
0
2
Abpfiff

SC Paderborn 07 II – Sportfreunde Siegen 0:2 LIVE
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm, Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Bennit Bröger, Georg Ermolaev, Stefano Marino - Trainer: Thomas Bertels
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader, Shaibou Oubeyapwa, Josue Santo, Dustin Willms - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Tore: 0:1 Cagatay Kader (15.), 0:2 Shaibou Oubeyapwa (36.)

Aufrufe: 029.8.2025, 19:30 Uhr
redAutor