Im ausführlichen Liveticker: SCP vs. Siegen - Gütersloh in Velbert

Der FC Gütersloh fährt als Favorit zu Aufsteiger SSVg Velbert. Außerdem reisen die Sportfreunde Siegen zum westfälischen Duell nach OWL und sind beim SC Paderborn 07 II zu Gast.
Beide Partien im ausführlichen Liveticker auf FuPa!
SSVg Velbert – FC Gütersloh 0:2 LIVE
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, Arlind Mimini, Timo Mehlich, Ismail Remmo, David Glavas, Leon Jonah Lepper, Robin Hilger, Timo Böhm - Trainer: Ismail Jaroui
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling, Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Maurice Stubenrauch
Tore: 0:1 Julius Langfeld (40.), 0:2 Jan-Lukas Liehr (47.)
SC Paderborn 07 II – Sportfreunde Siegen 0:2 LIVE
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm, Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Bennit Bröger, Georg Ermolaev, Stefano Marino - Trainer: Thomas Bertels
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader, Shaibou Oubeyapwa, Josue Santo, Dustin Willms - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Tore: 0:1 Cagatay Kader (15.), 0:2 Shaibou Oubeyapwa (36.)