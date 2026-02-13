Im ausführlichen Liveticker: Schermbeck macht Schlussphase spannend

Archivfoto – Foto: David Zimmer

Zum Auftakt des 22. Spieltags der Oberliga Westfalen hat der SV Schermbeck den 1. FC Gievenbeck zu Gast. Während Schermbeck vergangene Woche pausierte, kassierte Gievenbeck eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Rhynern. Schermbeck dagegen war im Auftaktspiel Anfang Februar 3:0 gegen Türkspor Dortmund siegreich gewesen.

