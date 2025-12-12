Im ausführlichen Liveticker: Oberliga-Topspiel zwischen SVL und SGW

Vor einer zu erwartenden großen Kulisse empfängt der SV Lippstadt im letzten Spiel des Jahres den Spitzenreiter SG Wattenscheid 09.
Das Medienteam der SGW berichtet ausführlich aus der Lippstädter Liebelt-Arena.
Zum Liveticker:
SV Lippstadt 08 – SG Wattenscheid 09
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix Bechtold
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Ilias Anan, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann - Trainer: Christopher Pache
Hinweis: Ursprünglicher Anstoß war 19 Uhr. Aufgrund des hohen Zuschauerandrangs hat die Partie mit ca. 15 Minuten Verspätung begonnen.