Im ausführlichen Liveticker: Klettert Bochum II weiter aus dem Keller?

Mit drei Siegen in Folge ist der VfL Bochum II aus dem Tabellenkeller geklettert und hat sich ein kleines Polster verschafft. Dies kann im heutigen Auswärtsspiel beim SC Paderborn 07 II weiter ausgebaut werden, da die Konkurrenten Wuppertal, Velbert und Wiedenbrück am Freitagabend bereits leer ausgingen.
So hat auch der SV Rödinghausen im Heimspiel gegen den Bonner SC die Chance, wieder "über den Strich" zu springen. Aufgrund der Lage in der 3. Liga ist fest davon auszugehen, dass nur drei Mannschaften am Ende aus der Regionalliga West absteigen werden.
Der FC Schalke 04 II hat den FC Gütersloh zu Gast. In der Theorie könnten die Knappen auf Spitzenreiter Fortuna Köln auf sieben Punkte herankommen. Zudem steht auch noch ein direktes Duell aus. Ein Heimsieg gegen die Ostwestfalen ist aber Voraussetzung dafür.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
Zu den Livetickern:
SC Paderborn 07 II – VfL Bochum II
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer, Luis Flörke, Kevin Krumme, Jan Peters, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Bennit Bröger, Pedro Restrepo Naranjo, Lucas Kiewitt, Lasse Eickel - Trainer: Thomas Bertels
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn, Henri Carlo Sanchez Fernandez, Aurel Wagbe, Jonathan Akaegbobi, Louis Köster - Trainer: Heiko Butscher
SV Rödinghausen – Bonner SC
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer, Julian Schwermann, Eduard Probst - Trainer: Lars Fleischer
Bonner SC: Kevin Birk, Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Bilal-Badr Ksiouar, Julijan Popović, Massaman Keita, Maximilian Pommer, Eray Isik, Tobias Peitz, Haris Mesic, Lucas Cueto - Trainer: Björn Mehnert
FC Schalke 04 II – FC Gütersloh
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Mika Khadr, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Vincenzo Onofrietti, Raphael Ott, Bojan Potnar, Gerrit Wegkamp - Trainer: Jakob Fimpel
FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert, Jannik Borgmann, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Hannes John, Kevin Hoffmeier, Lennard Rolf, Jakob Korte, Paolo Maiella - Trainer: Julian Hesse