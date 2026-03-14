Im ausführlichen Liveticker: Klettert Bochum II weiter aus dem Keller?

Jubelt Bochum heute zum vierten Mal in Folge? – Foto: Imago Images

Mit drei Siegen in Folge ist der VfL Bochum II aus dem Tabellenkeller geklettert und hat sich ein kleines Polster verschafft. Dies kann im heutigen Auswärtsspiel beim SC Paderborn 07 II weiter ausgebaut werden, da die Konkurrenten Wuppertal, Velbert und Wiedenbrück am Freitagabend bereits leer ausgingen.

So hat auch der SV Rödinghausen im Heimspiel gegen den Bonner SC die Chance, wieder "über den Strich" zu springen. Aufgrund der Lage in der 3. Liga ist fest davon auszugehen, dass nur drei Mannschaften am Ende aus der Regionalliga West absteigen werden.

Der FC Schalke 04 II hat den FC Gütersloh zu Gast. In der Theorie könnten die Knappen auf Spitzenreiter Fortuna Köln auf sieben Punkte herankommen. Zudem steht auch noch ein direktes Duell aus. Ein Heimsieg gegen die Ostwestfalen ist aber Voraussetzung dafür.

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