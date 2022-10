Im ausführlichen Liveticker: Düren läuft 0:2-Rückstand hinterher Regionalliga West, 12. Spieltag live: Nach zwei Niederlagen am Stück trifft der 1. FC Düren auf die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf.

Keine Frage: Der 1. FC Düren spielt als Aufsteiger bislang eine hervorragende Saison in der Regionalliga West. Doch nach zwei Niederlagen am Stück erfährt der Aufsteiger, wie eng es in der Liga zu geht. Nur vier Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze, weshalb gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf am 12. Spieltag wieder gepunktet werden sollte. Im ausführlichen Liveticker berichten wir, wie das Spiel läuft.