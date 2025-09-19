Im ausführlichen Liveticker: Derby im Münsterland - RWA vs. Preußen II

Rot Weiss Ahlen empfängt unter Flutlicht die Zweitvertretung des Zweitligisten SC Preußen Münster.
FuPa Westfalen berichtet für euch im ausführlichen Liveticker.
Zum Liveticker:
Rot Weiss Ahlen – SC Preußen Münster II
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus, Hakan Sezer, Murat Keskinkilic, Marius Müller, Ben Binyamin, Kevin Freiberger, Gianluca Di Vinti, Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause, Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Tidiane Gueye, Emanuel De Lemos, Leon Tasov, Till Hausotter, Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
PS: Bei den Kollegen der "Ruhr Nachrichten" könnt ihr die Partie kostenpflichtig auch im Livestream anschauen.