Im ausführlichen Liveticker: Derby im Münsterland - RWA vs. Preußen II

Ein Derby zum Auftakt des 7. Spieltags der Oberliga Westfalen.

Rot Weiss Ahlen empfängt unter Flutlicht die Zweitvertretung des Zweitligisten SC Preußen Münster.

FuPa Westfalen berichtet für euch im ausführlichen Liveticker.

Rot Weiss Ahlen – SC Preußen Münster II
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus, Hakan Sezer, Murat Keskinkilic, Marius Müller, Ben Binyamin, Kevin Freiberger, Gianluca Di Vinti, Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause, Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Tidiane Gueye, Emanuel De Lemos, Leon Tasov, Till Hausotter, Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling

PS: Bei den Kollegen der "Ruhr Nachrichten" könnt ihr die Partie kostenpflichtig auch im Livestream anschauen.

