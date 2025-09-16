Im ausführlichen Liveticker: Bochum II bei Wiedenbrück zu Gast

Zum Auftakt des 8. Spieltags treffen sich am Dienstagabend der SC Wiedenbrück und der VfL Bochum II zum Kellerduell. FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker.

Außerdem könnte der FC Gütersloh zumindest für eine Nacht Platz 1 übernehmen. Voraussetzung ist ein Sieg bei Drittliga-Absteiger Borussia Dortmund II.