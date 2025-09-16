 2025-09-16T08:29:04.993Z

Allgemeines
Kann das Wiedenbrücker Maskottchen heute jubeln?
Kann das Wiedenbrücker Maskottchen heute jubeln? – Foto: spieltag.fotorafie

Im ausführlichen Liveticker: Bochum II bei Wiedenbrück zu Gast

Englische Woche in der Regionalliga West

Zum Auftakt des 8. Spieltags treffen sich am Dienstagabend der SC Wiedenbrück und der VfL Bochum II zum Kellerduell. FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker.

Außerdem könnte der FC Gütersloh zumindest für eine Nacht Platz 1 übernehmen. Voraussetzung ist ein Sieg bei Drittliga-Absteiger Borussia Dortmund II.

Zu den Livetickern:

Heute, 19:30 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
0
0
SC Wiedenbrück - VfL Bochum II

Heute, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
0
0
Bor. Dortmund II - FC Gütersloh

Heute, 19:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
0
1
Fortuna Köln - 1.FC Bocholt

