Im ausführlichen Liveticker: Bocholt will den ersten Auswärtssieg Regionalliga West live, 12. Spieltag: Nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Straelen will der 1. FC Bocholt auch auswärts bei der talentierten U21 des 1. FC Köln punkten. Ein Auswärtssieg steht für den Aufsteiger noch nicht zu Buche.

Nach dem klaren 4:0-Sieg gegen den SV Straelen steht der 1. FC Bocholt zwar noch auf einem Abstiegsplatz der Regionalliga West, das rettende Ufer ist aber mit nur einem Punkt Rückstand auf die U23 von Fortuna Düsseldorf absolut in Reichweite. Am 12. Spieltag gastiert der Aufsteiger bei der U21 vom 1. FC Köln, die auf Rang acht rangiert, aber nur vier Zähler mehr auf dem Konto als die Bocholter hat. Auch wenn die Domstädter favorisiert sind, will das Team von Trainer Marcus John den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. Ob dies gelingt, erfahrt ihr bei uns im ausführlichen Liveticker.