Im ausführlichen Liveticker: Behält der FC Gütersloh die weiße Weste?

Der FC Gütersloh ist als einzige Mannschaft mit zwei Siegen gestartet. Am heutigen Samstag ist die U23 von Zweitligist Fortuna Düsseldorf zu Gast.
FuPa Westfalen berichtet vom Heidewald im ausführlichen Liveticker.
Zum Liveticker:
FC Gütersloh – Fortuna Düsseldorf II :
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling, Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, David Savic, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz, Noah Nikolaou, Maksym Len, Simon Vu, Deniz Bindemann, Lennart Garlipp, Charlison Benschop - Trainer: Jens Langeneke