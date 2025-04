"Im April und Mai werden die Titel vergeben"

Die klassische „Wir schauen nicht auf die Tabelle“-Floskel ist Vincent Wagner fremd – und das ist auch gut so. "Logisch haben wir die Offenbacher Niederlage in Kassel wohlwollend zur Kenntnis genommen", sagt der 38-jährige Trainer der TSG Hoffenheim II auf Nachfrage. Die anstehende Aufgabe am Sonntag gegen die Stuttgarter Kickers (Anpfiff, 14 Uhr) darf er bereits als 39-Jähriger in Angriff nehmen. Am Samstag feiert Wagner Geburtstag, die Frage nach dem passenden Geschenk von seiner Mannschaft ist daher von rhetorischer Natur.