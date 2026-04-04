Im April schon aufpassen: Die Spezialregeln zum 1. Mai

Wer im Mai nicht aufpasst, sitzt unfreiwillig bis Saisonende auf der Tribüne. – Foto: Meiki Graff

Im Westdeutschen Fußballverband (WDFV) gibt es für den Mittelrhein, den Niederrhein und für Westfalen zwischen dem 1. Mai und dem Saisonende mehrere Sonderregeln, die Nichtantritte, Rückzüge, die Sperrfrist, Punktabzüge und die Spielberechtigung betreffen. FuPa erklärt euch die Spielregeln samt möglicher Folgen.

Punktabzug bei Nichtantritt in der kommenden Saison

Wer im Mai zu Pflichtspielen nicht antritt, bekommt in Nordrhein-Westfalen in der Folgesaison Punkte abgezogen. Bis zu neun Punktabzüge samt automatischem Rückzug sind möglich.

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Rückzüge werden im Mai doppelt bestraft - Gegner profitieren

Wer bis zum 30. April zurückzieht, verschwindet komplett aus der Rechnung: Alle Spiele zurückgezogener Mannschaften werden aus der Wertung genommen. Das sieht zwischen dem 1. Mai und dem Saisonende anders aus, zumindest im Westdeutschen Fußballverband (Mittelrhein, Niederrhein, Westfalen): Wird ein Team zwischen Mai und dem letzten Spieltag zurückgezogen, werden alle verbliebenen Spiele mit 2:0 für den oder die Gegner gewertet. Teams, die zurückgezogen werden, aber in der kommenden Saison wieder spielen wollen, müsse sich auf Minuspunkte einstellen.