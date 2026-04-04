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Allgemeines

Im April schon aufpassen: Die Spezialregeln zum 1. Mai

Zwischen dem 1. Mai und dem Saisonende gibt es im Westdeutschen Fußballverband (WDFV) mehrere Spezialregeln für einen faireren Ablauf am Mittelrhein, Niederrhein und in Westfalen.

von André Nückel · 04.04.2026, 22:45 Uhr · 0 Leser
Wer im Mai nicht aufpasst, sitzt unfreiwillig bis Saisonende auf der Tribüne.
Wer im Mai nicht aufpasst, sitzt unfreiwillig bis Saisonende auf der Tribüne. – Foto: Meiki Graff

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Im Westdeutschen Fußballverband (WDFV) gibt es für den Mittelrhein, den Niederrhein und für Westfalen zwischen dem 1. Mai und dem Saisonende mehrere Sonderregeln, die Nichtantritte, Rückzüge, die Sperrfrist, Punktabzüge und die Spielberechtigung betreffen. FuPa erklärt euch die Spielregeln samt möglicher Folgen.

Punktabzug bei Nichtantritt in der kommenden Saison

Wer im Mai zu Pflichtspielen nicht antritt, bekommt in Nordrhein-Westfalen in der Folgesaison Punkte abgezogen. Bis zu neun Punktabzüge samt automatischem Rückzug sind möglich.

>>> Ab Mai droht euch ein Punktabzug

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Rückzüge werden im Mai doppelt bestraft - Gegner profitieren

Wer bis zum 30. April zurückzieht, verschwindet komplett aus der Rechnung: Alle Spiele zurückgezogener Mannschaften werden aus der Wertung genommen. Das sieht zwischen dem 1. Mai und dem Saisonende anders aus, zumindest im Westdeutschen Fußballverband (Mittelrhein, Niederrhein, Westfalen): Wird ein Team zwischen Mai und dem letzten Spieltag zurückgezogen, werden alle verbliebenen Spiele mit 2:0 für den oder die Gegner gewertet. Teams, die zurückgezogen werden, aber in der kommenden Saison wieder spielen wollen, müsse sich auf Minuspunkte einstellen.

>>> Wertungen und Punktabzüge bei Rückzug im Mai und Juni

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Anomalie im Regelwerk: Wer darf im Mai in welchem Team spielen?

Vereine mit mindestens zwei Mannschaften müssen schon im April aufpassen, welche Spieler eingesetzt werden. Denn manch ein Akteur könnte ab 1. Mai für Mannschaften des eigenen Vereins gesperrt sein.

>>> Die Anomalie im Regelwerk: Wer ab 1. Mai in welchem Team spielen darf

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Fünf-Tage-Regel gilt in der gesamten Saison

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat zur Saison 2023/24 eine Änderung im Regelwerk vorgenommen, die zum 1. Mai 2025 erst zum zweiten Mal greift: Die Schutzfrist gilt weiter!

>>> Die Schutzfrist gilt auch im Mai und Juni