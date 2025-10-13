Im Achtelfinale geht es kaum Schwerer

– Foto: Björn Franz

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger steigt am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, in den Krombacher Hessenpokal ein. Der Gegner im Achtelfinale ist Türk Gücü Friedberg auf dem Rasenplatz im Burgfeldstadion.

Die Situation beim TSV Steinbach Haiger Seit Wochen kämpfen die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis mit großen Verletzungsproblemen. Neben den Langzeitverletzten Marco Müller, Maximilian Pronichev und Ertan Hajdaraj, fallen derzeit auch Tjark Hildebrandt, Mike Dreier und Arda Sirin aus. Zudem musste Mittelfeld-Stratege Ole Käuper im Spitzenspiel am Samstag bereits nach 18 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Positiv zu erwähnen sind die Rückkehrer Jesper Heim, Deniz Haimerl und Jakob Pfahl, die gegen den SGV Freiberg auf der Bank saßen. Der zweite Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest ist unter diesen Umständen eine noch größere Leistung, aber auch nur eine Momentaufnahme vor dem schweren Auftakt in den Hessenpokal.

Hüsni Tahiri: "Das ist Warnung genug" „Türk Gücü Friedberg ist letztes Jahr fast in die Regionalliga aufgestiegen. Das ist Warnung genug. Dieses Jahr hatten sie einen nicht so guten Start, haben die letzten Spiele aber alle souverän gewonnen. Friedberg ist sehr abhängig von Reljic und Michel. Das sind zwei erfahrene Stürmer, die Regionalliga-Niveau haben, sonst würden die Beiden nicht jedes Jahr die Liga mit Toren und Assists abschießen. Es wird eine ganz schwierige Aufgabe für uns. Ich könnte da jetzt auch zig Beispiele nennen, was den Pokal anbetrifft. Vor allen Dingen wird es auf so einem schlechten Platz sowieso keine leichte Aufgabe, dort guten Fußball zu spielen. Aber wir nehmen jede Herausforderung, so wie sie kommt, an. Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen und gehen das Spiel mit 100 Prozent an, das ist auch klar“, sagt Hüsni Tahiri, der noch ergänzt: „TGF hat ja nicht umsonst schon mal den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden durch ein 1:0 im eigenen Stadion aus dem Pokal rausgekegelt. Vorletztes Jahr sind sie bis ins Finale in Frankfurt gekommen. Für uns ist das alles Warnung genug!“