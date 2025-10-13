Im Achtelfinale geht es kaum Schwerer

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger steigt am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, in den Krombacher Hessenpokal ein. Der Gegner im Achtelfinale ist Türk Gücü Friedberg auf dem Rasenplatz im Burgfeldstadion.
Seit Wochen kämpfen die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis mit großen Verletzungsproblemen. Neben den Langzeitverletzten Marco Müller, Maximilian Pronichev und Ertan Hajdaraj, fallen derzeit auch Tjark Hildebrandt, Mike Dreier und Arda Sirin aus. Zudem musste Mittelfeld-Stratege Ole Käuper im Spitzenspiel am Samstag bereits nach 18 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Positiv zu erwähnen sind die Rückkehrer Jesper Heim, Deniz Haimerl und Jakob Pfahl, die gegen den SGV Freiberg auf der Bank saßen. Der zweite Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest ist unter diesen Umständen eine noch größere Leistung, aber auch nur eine Momentaufnahme vor dem schweren Auftakt in den Hessenpokal.
„Türk Gücü Friedberg ist letztes Jahr fast in die Regionalliga aufgestiegen. Das ist Warnung genug. Dieses Jahr hatten sie einen nicht so guten Start, haben die letzten Spiele aber alle souverän gewonnen. Friedberg ist sehr abhängig von Reljic und Michel. Das sind zwei erfahrene Stürmer, die Regionalliga-Niveau haben, sonst würden die Beiden nicht jedes Jahr die Liga mit Toren und Assists abschießen. Es wird eine ganz schwierige Aufgabe für uns. Ich könnte da jetzt auch zig Beispiele nennen, was den Pokal anbetrifft. Vor allen Dingen wird es auf so einem schlechten Platz sowieso keine leichte Aufgabe, dort guten Fußball zu spielen. Aber wir nehmen jede Herausforderung, so wie sie kommt, an. Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen und gehen das Spiel mit 100 Prozent an, das ist auch klar“, sagt Hüsni Tahiri, der noch ergänzt: „TGF hat ja nicht umsonst schon mal den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden durch ein 1:0 im eigenen Stadion aus dem Pokal rausgekegelt. Vorletztes Jahr sind sie bis ins Finale in Frankfurt gekommen. Für uns ist das alles Warnung genug!“
Seit Jahren gehört TGF zu den herausragenden Mannschaften der LOTTO Hessenliga. Im Sommer verpasste man den Aufstieg in die Regionalliga Südwest über zwei Aufstiegsspiele nur um wenige Minuten. Ist dies nicht schon Warnung genug, dann kann man die aktuelle Situation in der Liga betrachten. Türk Gücü startete nicht besonders gut, doch seit dem Trainerwechsel, hin zu OFC-Legende Maik Vetter, läuft es wieder richtig gut im Burgfeld. Zuletzt gewann man die drei Hessenliga-Partien gegen den VfB Marburg (3:1), Hünfelder SV (2:0) und Vorjahresmeister FSV Fernwald (2:1) in Serie. Dabei kann sich Vetter vor allem auf die Stürmer Noah Michel und Toni Reljic verlassen.
Im Hessenpokal erreichte Türk Gücü Friedberg 2024 das Endspiel. Auf dem Weg dahin bezwang man Hessen Kassel, unterlag dann jedoch Kickers Offenbach denkbar knapp mit 2:3. 2021 bezwang TGF zudem den SV Wehen Wiesbaden im heimischen Burgfeldstadion. In der aktuellen Saison bezwang Friedberg zuerst den Kreisoberligisten FSG O-Schmitten/Eichelsdorf mit 9:0, ehe man sich mit 1:0 beim FC Eddersheim, dem Spitzenreiter der LOTTO Hessenliga, durchsetzte.