Im Abstiegskampf setzt SV Fürth ein Zeichen

Fürth. Die Roten haben’s vorgemacht, die Grünen ziehen nach. Nachdem Gruppenligist FC Fürth bekanntgegeben hatte, mit Trainer Ralf Ripperger über die Saison hinaus weiterzumachen, hat nun auch Lokal- und Ligarivale SV Fürth den Vertrag mit Trainer Jochen Ingelmann vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. „Ich würde nicht sagen, dass wir nachziehen. Wir haben uns schon lange Gedanken gemacht. Der FC hat seine Entscheidung nur früher verkündet“, schmunzelt der Sportliche Leiter der Grünen, Valeri Biljuk. Der 31 Jahre alte Ingelmann hatte den SV Fürth Ende 2022 übernommen, führte ihn 2023/24 mit nur einer Niederlage in 32 Spielen zur Kreisoberliga-Meisterschaft und belegte im ersten Gruppenliga-Jahr Rang vier.

Gründe für die Vertragsverlängerung gibt es aus Sicht des Gruppenligisten zuhauf. Ingelmann sei ein Trainer, der sich mit modernem Fußball „extrem gut“ auskenne, aber auch die „einfachen Sachen“ wie Taktik und Disziplin „extrem gut vermitteln kann“, wie Biljuk lobt: „Wir sind zu 100 Prozent von seiner Arbeit überzeugt.“ Weiterer großer Pluspunkt: Ingelmann bringe Spieler voran: „Das kennt man vielleicht aus den Nachwuchs-Leistungszentren, aber bei hm konnte ich das erste Mal beobachten, dass es auf dieser Ebene passiert.“ Als Beispiel nennt der Sportliche Leiter Adis Dolicanin. Der Stürmer war mit 13 Toren und 35 Vorlagen am Gruppenliga-Aufstieg beteiligt, hatte im Vergleich zur Vorsaison seine Quote verdreifacht.

Daran erinnern sich die Fürther gerne und haben gehandelt. „Ado“ kehrt in der Winterpause nach einem halben Jahr bei Kreisoberligist SG Unter-Abtsteinach zum SV zurück. Ebenfalls für die Rückrunde spielberechtigt ist mit Melvin Ellenberger ein weiterer bereits feststehender Zugang. Der Mittelfeldspieler, im Leistungszentrum des SV Sandhausen fußballerisch ausgebildet, kommt vom TV Fränkisch-Crumbach (Kreisoberliga Dieburg/Odenwald), für den er in dieser Saison in zehn Spielen sechs Treffer erzielt hat. Auf der Wunschliste steht noch ein Mann für die Defensive.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach SV Fürth SV Fürth 15:00 PUSH

Das Trio soll helfen, das Saisonziel Klassenerhalt zu realisieren. Aktuell hat der SV Schwierigkeiten, sich bei bis zu sechs Absteigern über dem Strich zu behaupten. „Jochen Ingelmann hat dafür gesorgt, dass wir sehr lange viel gewonnen haben. Auch in unserer jetzigen Lage entwickelt er Stärken“, sagt Biljuk. Der Sportchef hatte schon im Vorfeld mit einer schwierigeren Runde als zuletzt gerechnet. „Aufgrund des Umbruchs war die Wiederholung von Platz vier illusorisch, zumal zwei Spieler abgesprungen sind, mit denen wir fest geplant hatten.“ Der Verein habe geahnt, dass es holprig werde: „Dann kamen die vielen Verletzten, und es wurde noch holpriger.“

Dennoch ist Valeri Biljuk vom Klassenerhalt überzeugt. Schließlich will der Sportliche Leiter weiter die Derbys genießen gegen den FC („Die haben eine gute Mannschaft, haben gute Strukturen aufgebaut und machen einen guten Job“). Und wenn es schiefgeht? „Diesen Fall wollen wir jetzt nicht diskutieren.“ Aber eines ist sicher: Jochen Ingelmann wird auch in der Kreisoberliga Trainer der Grünen bleiben.





