Im Abstiegskampf: Namhafte Unterstützung für den SV Seehausen Landesklasse 3 +++ Roland Zahn kehrt in beratender Funktion zum SVS zurück

Ab sofort wird Roland Zahn wieder in Seehausen mitwirken und seine geballte Erfahrung ins Trainerteam um Alexander Schröder einbringen. Der 72-Jährige, der schon diverse Verbands- und Oberligisten gecoachte hatte und 2015 mit Seehausen den Aufstieg in die Landesklasse feierte, kehrt in beratender Funktion zurück. „Wir müssen uns intern erst noch abstimmen, wie das genau aussieht“, erklärte Jens Bühring, Abteilungsleiter Fußball, gegenüber der Volksstimme. Klar ist: Die achte Landesklasse-Saison in Folge soll für den SV Seehausen nicht die letzte bleiben. Auch im Spielerkader wird es einige Neuzugänge geben. Zum FuPa-Profil:

>> Roland Zahn