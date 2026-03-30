„Im Abstiegskampf entscheidend" – Geretsried besiegt das Schlusslicht Bayernliga Süd von Rudi Stallein · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Gut reingekämpft haben sich die Geretsrieder um Torschütze Tyrone Prepeluh (am Ball) ins Match gegen Schlusslicht Türkgücü München und gewannen am Ende verdient mit 2:0. – Foto: Hans Lippert

Der TuS Geretsried siegt gegen Türkgücü München standesgemäß mit 2:0. Damit vergrößert sich der Abstand zum Relegationsplatz deutlich.

Den erwarteten Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten eingetütet und den Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz auf zehn Punkte ausgebaut – damit lässt es sich das Wochenende genießen und über manche Unzulänglichkeiten hinwegsehen. Denn der 2:0-Erfolg des TuS Geretsried im Heimspiel gegen Türkgücü München war über weite Strecken kein Fußball-Leckerbissen. „In so einem Spiel geht es darum, zu gewinnen“, stellte TuS-Trainer Daniel Dittmann nach dem Schlusspfiff fest. Sichtlich entspannt, dass seine Truppe den Erwartungen gerecht geworden war, und sich in die Partie „gut reingekämpft“ hatte. Die Anfangsminuten inklusive dem ersten Torabschluss, der jedoch keine wirkliche Gefahr darstellte, gehörten den Gästen. Dann erarbeiteten sich die Hausherren nach und nach mehr oder weniger zwingende Gelegenheiten. Nach Flanke von Lukas Kellner visierte Srdan Ivkovic in der siebten Minute zum ersten Mal das Münchner Gehäuse an, verfehlte das Ziel aber um ein gutes Stück. Auch der zweite Versuch kurz darauf geriet dem TuS-Torjäger zu drucklos. Die Hereingabe hatte Belmin Idrizovic von der linken Außenbahn serviert, ebenso wie in der zehnten Minute: Empfänger war dieses Mal Kapitän Sebastian Schrills, dessen Kopfball am kurzen Eck Türkgücü-Torhüter Leon Walch zum ersten Mal forderte. Eine Viertelstunde war vorüber, als Ivkovic, nun mit dem Fuß, einen Ball aus bester Position am Tor vorbeischlenzte.