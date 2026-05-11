Im Abstiegskampf: Emmering kämpft den SV Tüßling nieder Abstiegskampf in Emmering von Johannes Hain · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kurt Kletter

Fünf gelbe Karten in der ersten Halbzeit zeigen die Härte des Spiels. Der Tabellenzweite hatte gegen die kompakte Defensive keine Chance.

Der TSV Emmering hat den Begriff „Abstiegskampf“ wörtlich genommen und den SV Tüßling mit 2:0 niedergekämpft. Fünf gelbe Karten hatte die Mannschaft der Köck-Brüder allein in der ersten Halbzeit gesammelt – und somit dem Tabellenzweiten wie angekündigt das Leben extrem schwer gemacht. Neben den Verwarnungen notierte Schiedsrichter Lukas Windfellner aber auch zwei Tore auf dem Spielberichtsbogen. Gestern, 14:00 Uhr TSV Emmering Emmering SG Tüßling - Teising SG Tüßling T 2 0 Abpfiff „Wir haben wenig zugelassen, sind sehr kompakt gestanden und haben unsere Tugenden aus den letzten Spielen wieder gezeigt“, erklärte Thomas Köck. „Das haben wir sehr gut gemacht.“ Alexander Robeis und besonders Florian Oeckl im Zentrum erhielten dabei ein Sonderlob des Trainers.