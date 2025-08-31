"Im Abstiegskampf angekommen": Bruckmühl verliert in Ebersberg

Der SV Bruckmühl kassierte am 7. Spieltag der Bezirksliga Ost beim TSV Ebersberg die dritte Niederlage im sechsten Spiel. Beim Aufsteiger verlor der SVB nach Führung mit 1:3.

Nach zuletzt drei wettbewerbsübergreifend ungeschlagenen Spielen in Serie, darunter zwei durchaus überzeugenderen Unentschieden sowie das Weiterkommen im Totopokal, kassierte der SVB am Freitagabend beim TSV Ebersberg mal wieder eine Niederlage.

Bruckmühl – Außenstehende hatten den SV Bruckmühl vor der Saison als absoluten Mitfavoriten auf den Aufstieg in der Bezirksliga Ost gesehen. Nach dem erneuten Umbruch infolge des Abstiegs aus der Landesliga Südost in Kombination mit mehreren Langzeitverletzten war intern jedoch eine schwere Saison erwartet worden. Diese Prognose bestätigt sich auch immer mehr.

Mit fünf Punkten aus den ersten sechs Spielen liegen die Bruckmühler damit auf einem Relegationsplatz, haben jedoch noch eine Partie in der Hinterhand: „Wir sind im Abstiegskampf angekommen“, stellte Trainer Mike Probst nach der Pleite gegen den Aufsteiger deutlich klar.

Gegen die Eber musste das Trainerteam auf elf Spieler verzichten. Immerhin waren Philipp Keller, Michele Cosentino und Maximilian Gürtler im Gegensatz zur Pokal-Partie beim SB DJK Rosenheim wieder einsatzfähig.

Patrick Kunze bringt SV Bruckmühl in Führung

Beim Aufsteiger begann der SV Bruckmühl gut und ging nach knapp einer Viertelstunde nicht unverdient in Front. Allrounder Patrick Kunze, erneut im Sturm aufgeboten, vollendete nach einem in der Ebersberger Defensive zu kurz geratenen Rückpass zum 1:0. „Solange wir uns an unseren Plan gehalten haben, war von Ebersberg nicht viel zu sehen und folgerichtig sind wir in Führung gegangen“, kommentierte Probst die Anfangsphase seiner Mannschaft.

Die Führung gab den Gästen allerdings kein Selbstvertrauen. Im Gegenteil: In der Folge gab es einen kompletten Bruch im Spiel des SVB. „Nach 20 Minuten haben sich nach und nach zu viele Fehler eingeschlichen. Wir haben den Gegner selbst wieder stark gemacht und ins Spiel zurückgebracht“, ärgerte sich Probst.

TSV Ebersberg reißt Partie an sich

Die Hausherren wurden mit Fortgang der Partie immer stärker und drehten noch vor der Pause mit einem Doppelpack die Partie. Maximilian Volk und Thomas Grunwald trafen innerhalb von drei Minuten.

Nach der Pause erspielte sich Bruckmühl zeitweise eine Druckphase, konnte diese allerdings nicht in Zählbares ummünzen. Mal wieder weder war das Auswärtsteam im letzten Drittel zu wenig zwingend und nutzte die eigenen Tormöglichkeiten nicht.

SV Bruckmühl muss als nächstes gegen VfB Forstinning ran

Auf der anderen Seite sorgte Moritz Eglseder tief in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung. „Die Aufholjagd in der zweiten Halbzeit hat nichts gebracht, aber wir hatten auch nicht die adäquaten Mittel“, gesteht Probst nach der „unnötigen und vermeidbaren Niederlage“, der insgesamt dritten im sechsten Spiel.

Die nächsten Aufgaben werden für die Bruckmühler allerdings nicht zwingend leichter. Bereits am gastiert Mitabsteiger und Tabellenführer VfB Forstinning im Mangfallstadion. (Alexander Nikel)