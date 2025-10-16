Die St.Leoner (schwarz-gelb) kommen bislang nicht so richtig in die Gänge. – Foto: Foto Pfeifer

Im Abstiegskampf angekommen Landesliga Rhein-Neckar +++ Der VfB St.Leon empfängt Türkspor Mannheim zum Sechs-Punkte-Spiel Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar VfB St. Leon Timo Weber

Der VfB St.Leon tut sich extrem schwer nach dem Abstieg. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen sprechen für eine Leistungsdelle. Um nicht weiter abzurutschen werden dringend Punkte benötigt, am besten gleich drei davon am Sonntag gegen den FC Türkspor Mannheim

"Wir machen einfach zu viele individuelle Fehler", sagt Timo Weber. Der VfB-Coach sieht seine Mannschaft, "immer sehr engagiert, wir belohnen uns auch durch Tore, geraten dann aber regelmäßig ins Hintertreffen." Nicht von ungefähr haben die Gelb-Schwarzen ein Torverhältnis von 25:29, das nach zwölf Spieltagen für viel Spektakel spricht. Weber schmunzelt: "Für die Zuschauer ist das natürlich super interessant, für uns Trainer dagegen selbstverständlich weniger."

Die zurückliegende 1:4-Niederlage in Gartenstadt lässt aktuell nur einen Schluss zu, wie der 30-Jährige erläutert: "Wir sind im Abstiegskampf angekommen." Neben den vielen individuellen Fehlern müssen Weber und seine beiden Trainerkollegen Daniel Bender sowie Patrick Vogelbacher immer wieder Veränderungen in der ersten Elf vornehmen. "Eine Stammmannschaft konnte sich bislang noch nicht einspielen", sagt er. Ausfälle wie Jonas Rehn oder Patrick Lehr sind im Prinzip nicht zu ersetzen und das führt zwangsläufig zu dem ein oder anderen Experiment. In Gartenstadt spielte beispielsweise Carl Leon Pohl zum ersten Mal in der Sturmspitze.