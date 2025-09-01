Während Philipp Weber und Nicolai Miller (von links) mit dem TSV Ziemetshausen jubeln durften, waren die Günzburger Roman Goll, Barbaro Casamayor-Bell und Diego Augustin gefrustet. – Foto: Thomas Braun

Im Absteigerduell jubelt nur der TSV Ziemetshausen 4:0-Sieg im Duell der Ex-Bezirksligisten beim FC Günzburg +++ Offingen stolpert bei Türk Gücü Lauingen +++ Wiesenbach siegt auch in Glött Verlinkte Inhalte KL West Ziemetshsn. FC Günzburg Thannhausen SC Bubesheim + 10 weitere

In der Kreisliga West hat der TSV Ziemetshausen den ersten Saisonsieg eingefahren, der gegen den Mitabsteiger aus der Bezirksliga noch dazu sehr deutlich ausfiel. Mit 4:0 gewann der TSV beim FC Günzburg. Über das identische Ergebnis durfte sich die SpVgg Wiesenbach bei der SSV Glött freuen und ist nach zwei Startsiegen als einziges Team noch ohne Punktverlust.



Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 180 Im Auwaldstadion kam der TSV Ziemetshausen zu einem klaren 4:0-Sieg beim FC Günzburg. Schon nach einer halben Stunde hatte der TSV einen Zwei-Tore-Vorsprung herausgespielt. Lukas Hoffmann hatte in der 14. Minute zum 0:1 getroffen, als er einen Pass von Alexander Schuster verwertete. Philipp Weber erhöhte in der 28. Minute per Kopfball nach einer Ecke auf 2:0. Trotz einiger Chancen für Günzburg, darunter ein Schuss von Seibold, blieben die Kreisstädter ohne Erfolg. Nach der Pause gelang Nicolai Miller in der 74. Minute das dritte Tor nach einem feinen Pass von Lorik Mataj. In der Schlussminute erzielte Mataj selbst das 4:0, perfekt vorbereitet von Fabio Müller.Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 180



Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 130 Innerhalb von fünf Minuten sorgte die SpVgg Wiesenbach bei der SSV Glött für eine Vorentscheidung und gewann letztlich mit 4:0. Die entscheidende Phase begann in der 28. Minute, als Pierre Heckelmüller mit einem Elfmeter zum 0:1 traf. Nur 180 sekunden später gelang ihm auch der zweite Treffer. Richard Born stellte in der 33. Minute sogar auf 0:3, als er von Heckelmüller freigespielt worden war. David Berger ließ in der 87. Minute noch das Tor zum 0:4 folgen.Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 130

Altenmünsters Baton Morina (links) wurde vom Thannhauser Kapitän Arlind Berisha früh im Spielaufbau gestört. – Foto: Oliver Osterhoff



Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 150 Unter der Woche hatte der SC Altenmünster den Bezirksligisten VfR Jettingen aus dem Cup geworfen, bei der TSG Thannhausen hatten die Pokalhelden wenig zu bestellen und verloren mit 0:4. Die TSG startete furios. Zwar wurde der Treffer von Patrik Merkle in der 7. Minute wegen Abseits noch nicht gegeben, 120 Sekunden später war dann Ayhan Yildiz nach Vorlage von Beckmann zum 1:0 erfolgreich. Edin Hamzabegovic erhöhte in der 27. Minute auf 2:0, nachdem Merkle ihm den Ball zuspielte. Kurz vor der Halbzeit legte Hamzabegovic nach und traf zum 3:0 (37.). In der zweiten Halbzeit setzte Ahmet Cam den Schlusspunkt mit dem 4:0 in der 66. Minute.Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 130 Der Aufsteiger SSV Neumünster-Unterschöneberg hatte gegen den SC Bubesheim Startschwierigkeiten und verlor letztlich mit 1:2. Jan Wiedemann hatte bereits in der 4. Minute zum 0:1 getroffen. Sein Teamkollege Orhan Cimen erhöhte in der 20. Minute, als er den Keeper umkurvte und eiskalt einnetzte. Erst in der Nachspielzeit traf Steffen Kränzle für den SSV, doch der Anschlusstreffer kam zu spät.Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 120 Das Duell des SV Scheppach gegen Türkiyemspor Krumbach endete torlos. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch die Defensiven standen stabil. In der zweiten Halbzeit kam es zu mehreren Zeitstrafen: Krumbachs Resul Özmutlu (54.) und der Jettinge rRobin Schläger (58.) mussten jeweils für zehn Minuten vom Platz. In der Nachspielzeit sah Krumbachs Meric Capar zudem die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 150 Der SV Neuburg/Kammel fuhr gegen den TSV Balzhausen mit 2:1 den ersten Saisonsieg ein. Kilian Kustermann sorgte unmittelbar vor der Pause für die SV-Führung, als er den Torwart im Eins-gegen-eins umkurvte. Nach dem Seitenwechsel glich Jonas Nießner für Balzhausen per Elfmeter aus. Doch nur vier Minuten später brachte Simon Heiligmann Neuburg erneut in Front, als er nach einer Eck von Felix Glockner per Kopf verwandelte.Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 150

Der zum Favoritenkreis zählende TSV Offingen musste bei Türk Gücü Lauingen den ersten Rückschlag einstecken und verlor mit 0:1. In der 42. Minute erzielte Venhar Neziri das entscheidende Tor, nachdem Yigitcan Yüce die Vorlage dazu geliefert hatte. In der Schlussphase erhielt Offingens Stefan Wohnlich eine Zeitstrafe.

Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 123