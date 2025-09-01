„Im Abschluss hat uns die Konsequenz gefehlt“

Der FC Fetih-Kisdorf hat im Auswärtsspiel beim SV Todesfelde II die zweite Niederlage in Folge kassiert. Beim 0:2 zeigte die Mannschaft von Trainer Nico Brehm zwar eine couragierte Vorstellung, blieb aber in der Offensive zu harmlos. Matchwinner auf Seiten der Gastgeber war Yannick Phil Hagemann, der beide Tore erzielte (34., 60.).

Vor 127 Zuschauern entwickelte sich eine intensive und temporeiche Begegnung. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, lieferten sich zahlreiche Zweikämpfe und agierten mit viel Einsatz. Kisdorf zeigte sich im Spielaufbau strukturiert und engagiert, ließ aber in der Offensive erneut die nötige Konsequenz vermissen.

In der 34. Minute schlug Todesfelde dann erstmals zu. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ging es schnell, und Hagemann vollendete zur 1:0-Führung. Auch nach dem Seitenwechsel hielt Fetih-Kisdorf gut dagegen, konnte sich aber kaum zwingende Chancen herausspielen. Stattdessen war es erneut Hagemann, der in der 60. Minute für die Entscheidung sorgte.

Trainer Nico Brehm zeigte sich nach dem Spiel realistisch, aber nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Das war heute ein intensives Spiel auf anständigem Niveau – mit viel Leidenschaft, Tempo und Einsatz auf beiden Seiten. Leider hat uns im Abschluss die Konsequenz gefehlt, während Todesfelde seine Chancen effektiv genutzt hat. Glückwunsch an Todesfelde und besonders an Jonas Kainzinger, der ein starker Rückhalt war. Trotz der Niederlage können wir einiges Positives mitnehmen und freuen uns schon Mittwoch auf die Chance, es in Lägerdorf besser zu machen.“