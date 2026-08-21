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Ligavorschau
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Im 2.Bezirk der 2.Division kündigt sich eine spannende Saison an
Sechs Teams hegen Ambitionen nach oben, Gasperich und Junglinster gelten als Topfavoriten auf den Aufstieg
von Paul Krier · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Gasperich möchte um den Aufstieg mitspielen – Foto: Paul Krier
FuPa-Einschätzung: Absteiger Alliance Äischdall hat sich von einer Reihe Spielern getrennt, welche durch eine größere Anzahl an jüngeren, mit z.B. Salvaterra oder Vieira aber auch erfahrenen Akteuren ersetzt wurden. Die verkorkste Vorsaison möchte man hinter sich lassen und so will man versuchen, einen der vier oberen Ränge zu erreichen.
FuPa-Einschätzung: Bei Junglinster gab es nach dem Abstieg nicht den riesigen Umbruch. Mit wenigen Ausnahmen hat man vor allem erfahrene Spieler geholt, ohne den Kader komplett umzubauen. Steve Birtz wird als neuer Trainer versuchen, die richtige Mischung zu finden, um die Mannschaft sofort wieder in die 1.Division zu führen. Auch bei manchem Konkurrenten gilt der FC Jeunesse als Aufstiegskandidat.
FuPa-Einschätzung: Zu Absteiger CS Oberkorn liegen uns nur spärliche Informationen vor. Mit Henrique da Silva Gomes hat man einen neuen Trainer verpflichtet, den insgesamt vierten binnen einem Jahr. Der Kader scheint auf links gedreht worden zu sein, eine Flut an neuen Spielern wurden auf unseren Portal erfasst. Es muss sich erst noch zeigen, ob man gleich oben angreifen kann – ein Ziel, das man im Prinzip einem Absteiger in die 2.Division stets zuschreiben kann.
FuPa-Einschätzung: Dies trifft auch so auf Sandweiler, einem weiteren Absteiger, zu: mancher Konkurrent sieht die USS gleich wieder um den Aufstieg mitspielen. Doch auch am Flughafen muss sich erst der richtige Mix unter zahlreichen Neuzugängen finden. Gespannt sein darf man, wie Pol Petit, einst in Diensten von Colmar-Berg mit siebzehn Toren in zwanzig Spielen in der 3.Division eine Klasse höher aussehen wird. Insgesamt haben viele Spieler aus Mannschaften aus der 1.Division Sandweiler verstärkt. Aufstiegspotenzial scheint vorhanden zu sein.
FuPa-Einschätzung: Im zweiten Jahr in der 2.Division soll es klappen: die letztjährige junge Mannschaft von Berdorf-Consdorf wurde FuPa-Angaben zufolge nur geringfügig angepasst. Im Team und auf der Trainerbank herrscht Kontinuität, was ein Pluspunkt im Rennen um die vorderen Plätze sein kann. Eines ist aber neu bei der USBC: der Club verpasste sich über den Sommer ein neues Logo, welches dem des Valencia CF so täuschend ähnlich sieht, dass es bereits einen kleineren medialen Rummel auslöste.
FuPa-Einschätzung: Nachdem in Küntzig die Ära von Trainer Fabio Ianelli zu Ende ging, versuchen es jetzt die jungen Mathieu, Machado Alegre und Worré an der Seitenlinie. Der Kader scheint etwas ausgedünnt worden zu sein, wichtige Spieler wie Teles oder Bispo haben den Verein verlassen. Eine Einschätzung fällt schwer, doch mehr als ein Mittelfeldplatz scheint bei der vorhandenen Konkurrenz nicht drin zu sein.
FuPa-Einschätzung: In Dalheim bläst ein neuer Wind und das nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch auf Vorstandsebene. Mit dem ehemaligen U-Nationalspieler und Erstliga-Akteur Tim Lehnen als sportlichen Leiter und dem früheren Nationalspieler Benny Reiter als Trainer sowie einem leicht aufgestockten Aufgebot scheint eine Wiederholung der Vorsaison durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen. Einzig der kurzfristige Trainerwechsel im August könnte die Vorbereitung beeinträchtigt haben, so dass die „Adler“ u.U. etwas länger brauchen, um sich zu finden.
FuPa-Einschätzung: Mit Jouad Roukiba als neuen Cheftrainer nimmt Tricolore Gasperich einen neuen Anlauf Richtung Aufstieg in die 1.Division. Dies war die unmissverständlich gegenüber FuPa mitgeteilte Zielsetzung für die neue Saison. Bereits in der Spielzeit 25/26 war man nah dran, als man erst in der Relegation verlor. Entgegen der Vorjahre wurde die Mannschaft nur punktuell angepasst. Fruchten die Ideen des neuen Trainers, wird man in der Tat oben mitmischen können.
FuPa-Einschätzung: Mit einem wohl leicht verkleinerten Kader geht die Union 05 Kayl-Tetingen in die Saison 2026-2027. Eigentlich seit dem Abstieg vor zwei Jahren stets mit dem Ziel, aufzusteigen ausgestattet, stand man sich in der letzten Spielzeit zu oft selber im Weg. Bekommt man dies verbessert wird es trotzdem schwer, da die Konkurrenz sehr stark sein wird.
FuPa-Einschätzung: Aufgrund nur spärlich vorliegender Informationen ist der Kader des FC Minière Lasauvage schwer einzuschätzen. Stimmen die Angaben, scheint Kontinuität Trumpf zu sein. Daraus ergibt sich, dass man wohl einen gesunden Mittelfeldplatz ins Visier nehmen kann.
FuPa-Einschätzung: Beim zu erwarten dichten Feld sehen wir Schouweiler um einen Platz im Tabellenmittelfeldplatz mitspielen, wohl wissend, dass es auch Teams geben muss und wird, die sich nach unten orientieren müssen. Der breiter aufgestellte Kader sollte die nötigen Elemente beinhalten, um nicht ganz unten hineinzurutschen.
FuPa-Einschätzung: Steinfort, Absteiger aus der Saison 24/25, hatte in der vergangenen Spielzeit schwer zu kämpfen, wurde von Trainern und Spielern im Stich gelassen und stand zwischenzeitlich kurz vor dem endgültigen Aus. Mit der Rückkehr von Beko Diomande auf die Trainerbank gelang es einem, die Saison ordentlich abzuschließen. Eine Einschätzung von Außen fällt schwer, da nur sehr wenige Informationen zu Neuverpflichtungen und Abgängen vorliegen. Die Indizien sprechen für Kontinuität, was auch Stabilität bedeuten kann. Doch ob das genug ist, um ganz oben mitzuspielen, ist aufgrund der Stärke der Konkurrenten fraglich.
FuPa-Einschätzung: Aspelt richtet nach nur einer Saison in der 2.Division den Blick nach oben. Kontinuität gepaart mit einem punktuellen Ausbau des Kaders sollen dieses Ziel ermöglichen. Mit der Rückkehr von Aires sowie erfahrenen Neuzugängen Bahovic oder Titon kann man sich etwas von den Red Boys erwarten. Ob damit aber der ganz große Coup gelingen wird? Die Liga ist dafür vermutlich zu stark.
FuPa-Einschätzung: Mit einem großen Kader geht Ehleringen in die Spielzeit 26-27. Man hat in allen Bereichen aufgerüstet und sich vor allem bei Nachbarclubs bedient. Eine gesunde Mischung aus jung und alt soll es richten. Wo das am Ende hinführen wird ist bei der zu erwartenden Enge der Liga schwer zu sagen.
Gleich zwei Derbys hält der 1.Spieltag im 2.Bezirk der 2.Division parat. Das ambitionierte Steinfort trifft auf Nachbarclub und Absteiger Alliance Äischdall, den Verein, mit dem man sich in der letzten Saison kurzfristig über eine mögliche Fusion unterhielt. Diese Idee wurde dann bekanntlich wieder fallengelassen.
Der CS Oberkorn hat dann als weiter Absteiger Nachbar Ehleringen zu Gast. Mit Junglinster und Sandweiler stehen sich zum Auftakt zwei Teams mit Ambitionen nach oben gegenüber, etwas das auch auf Gasperich – Berdorf-Consdorf zutrifft.