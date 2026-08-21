Im 2.Bezirk der 2.Division kündigt sich eine spannende Saison an

Gasperich möchte um den Aufstieg mitspielen – Foto: Paul Krier

Ziel: Mittelfeldplatz

FuPa-Einschätzung: Aufgrund nur spärlich vorliegender Informationen ist der Kader des FC Minière Lasauvage schwer einzuschätzen. Stimmen die Angaben, scheint Kontinuität Trumpf zu sein. Daraus ergibt sich, dass man wohl einen gesunden Mittelfeldplatz ins Visier nehmen kann.

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Ziel: Mittelfeldplatz

FuPa-Einschätzung: Beim zu erwarten dichten Feld sehen wir Schouweiler um einen Platz im Tabellenmittelfeldplatz mitspielen, wohl wissend, dass es auch Teams geben muss und wird, die sich nach unten orientieren müssen. Der breiter aufgestellte Kader sollte die nötigen Elemente beinhalten, um nicht ganz unten hineinzurutschen.

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Ziel: oben mitspielen

FuPa-Einschätzung: Steinfort, Absteiger aus der Saison 24/25, hatte in der vergangenen Spielzeit schwer zu kämpfen, wurde von Trainern und Spielern im Stich gelassen und stand zwischenzeitlich kurz vor dem endgültigen Aus. Mit der Rückkehr von Beko Diomande auf die Trainerbank gelang es einem, die Saison ordentlich abzuschließen. Eine Einschätzung von Außen fällt schwer, da nur sehr wenige Informationen zu Neuverpflichtungen und Abgängen vorliegen. Die Indizien sprechen für Kontinuität, was auch Stabilität bedeuten kann. Doch ob das genug ist, um ganz oben mitzuspielen, ist aufgrund der Stärke der Konkurrenten fraglich.

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Ziel: oben mitspielen

FuPa-Einschätzung: Aspelt richtet nach nur einer Saison in der 2.Division den Blick nach oben. Kontinuität gepaart mit einem punktuellen Ausbau des Kaders sollen dieses Ziel ermöglichen. Mit der Rückkehr von Aires sowie erfahrenen Neuzugängen Bahovic oder Titon kann man sich etwas von den Red Boys erwarten. Ob damit aber der ganz große Coup gelingen wird? Die Liga ist dafür vermutlich zu stark.

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Ziel: Mittelfeldplatz

FuPa-Einschätzung: Mit einem großen Kader geht Ehleringen in die Spielzeit 26-27. Man hat in allen Bereichen aufgerüstet und sich vor allem bei Nachbarclubs bedient. Eine gesunde Mischung aus jung und alt soll es richten. Wo das am Ende hinführen wird ist bei der zu erwartenden Enge der Liga schwer zu sagen.

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Der 1.Spieltag

Gleich zwei Derbys hält der 1.Spieltag im 2.Bezirk der 2.Division parat. Das ambitionierte Steinfort trifft auf Nachbarclub und Absteiger Alliance Äischdall, den Verein, mit dem man sich in der letzten Saison kurzfristig über eine mögliche Fusion unterhielt. Diese Idee wurde dann bekanntlich wieder fallengelassen.

Der CS Oberkorn hat dann als weiter Absteiger Nachbar Ehleringen zu Gast. Mit Junglinster und Sandweiler stehen sich zum Auftakt zwei Teams mit Ambitionen nach oben gegenüber, etwas das auch auf Gasperich – Berdorf-Consdorf zutrifft.