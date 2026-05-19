Im 19. Anlauf klappt’s mit dem ersten Saisonsieg

Issel: Dana Gotthard - Maja Zimmer, Lilli Behr, Lea Fricke, Anna Lena Weber, Antonia Dietsch, Alina Knobloch, Olivia Schütze, Emely Schabbach (77. Thalida Olayo), Savina Festa, Lea Scherer
Tore: 1:0 Alina Knobloch (38.), 1:1 Katharina Pohs (51.)
A-Junioren-Regionalliga: SpVgg EGC Wirges – Eintracht Trier 1:4 (1:2)
Das Spiel in Wirges startete mit einer kalten Dusche für die Eintracht: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schalteten die Gastgeber schnell und trafen über den weit vor seinem Tor stehenden Matthias Fettes aus rund 40 Metern zum 1:0. Danach nahm der SVE das Spiel in die Hand und löste die Situationen aus den ersten beiden Dritteln spielerisch stark. „Das haben alle extrem gut umsetzen können“, zeigte sich Trainer Christian Esch zufrieden. Durch schöne Kombinationen, teilweise vom eigenen Torhüter ausgehend, schraubte die Eintracht das Ergebnis in die Höhe. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung und ist für uns eine Standortbestimmung für das Pokalfinale“, sagte Esch. An Pfingstmontag, 17.30 Uhr, treffen die Trierer in Bad Marienberg auf die TuS Koblenz.
Matthias Fettes, Jannik Heinzen, Louis Hermann, Tom Holstein (55. Till Zimmer), Serhii Simshah (58. Dorian Kisoka), Nevio Marasa, Justus Molner, Julian Wingerath, Phil Heck, Ryan Douglas-Lowe (78. Mahdi Ali Dheyaa), Leonard Petry
Tore: 1:0 Simon Odenthal (7.), 1:1 Phil Heck (27.), 1:2 Ryan Douglas-Lowe (45.), 1:3 Nevio Marasa (52.), 1:4 Leonard Petry (65.)
C-Junioren-Regionalliga: SpVgg 1958 Trier – SV Saar 05 Saarbrücken Jugend 3:3 (2:1)
Die Spielvereinigung startete gut ins Kellerduell und hatte in den ersten Minuten mehr von der Partie. Trotzdem geriet die Mannschaft von Trainer Leon Thömmes mit der ersten Aktion des Gegners in Rückstand. „Wir haben uns davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter mutig nach vorne gespielt“, so Thömmes. Noch vor der Pause drehten die Trierer das Spiel durch Tore von Max Bertram und Marko Projic. Nach dem Seitenwechsel machte Saar 05 mehr Druck und drehte seinerseits die Partie, die „Löwen“ zeigten jedoch Moral und belohnten sich durch Karim El Abdallah mit dem Ausgleich. „Insgesamt war es ein intensives Spiel. Besonders gefreut hat mich, dass die Mannschaft immer wieder Rückschläge wegsteckt und zusammenhält“, resümierte Thömmes.
SpVgg Trier: Andor Philipp - Lasse Apel (36. Lennox Zehren), Max Bertram, Yoan Fink, Marko Projic, Lenny Fuchsen, Aman Kurtovic, Karim El Abdallah (67. Hugas Vaitenkovas), Denis Borongics, Jona Iram, Noahn Candelario
Tore: 0:1/2:3 unbekannt (7./52.), 1:1 Max Bertram (29.), 2:1 Marko Projic (34.), 2:2 Henri Simon (40.), 3:3 Karim El Abdallah (62.)
FSV Mainz 05 - Eintracht Trier 2:1 (0:1)
Beim Tabellenzweiten gab es für die Trierer keine Punkte. Dabei hatte Natan Zieba die Gäste nach knapp 20 Minuten in Führung gebracht, die sogar bis zur Pause Bestand hatte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war es dann jedoch ein Doppelschlag, der die Partie für die Mainzer drehte und den Rheinhessen den Dreier sicherte.
SVE: Leo Weber - Dmytro Haluska, Agon Abdiu (54. Noah Billen), Marwane Mandjekassai, Alexander Damianakis (50. Tim Jakobi), Natan Zieba, Max Musiol, Benjamin Maksuti (50. Mathis Fuchs), Luis Schmitt, Dylan Servais, Henri Thum
Tore: 0:1 Natan Zieba (18.), 1:1/2:1 unbekannt (40./43.)
B-Juniorinnen-Regionalliga: TuS Issel – SV Wienau 1:3 (1:1)
Zwar startete der TuS Issel mit viel Intensität in die Partie, musste nach wenigen Minuten jedoch durch die Rote Karte für Leonie Malter einen Rückschlag hinnehmen. Kurz darauf gingen die Gäste aus dem Westerwald mit 1:0 in Führung. Lotte Schmitt glich jedoch noch vor der Pause für den TuS aus. Nach dem Seitenwechsel schwanden in Unterzahl dann die Isseler Kräfte, sodass die Gäste noch zwei weitere Tore erzielten. „Trotz der frühen Unterzahl haben wir insgesamt eine gute Leistung gezeigt. Die Gegentreffer fielen am Ende jedoch etwas zu einfach. Genau an solchen Situationen wollen wir weiterarbeiten“, resümierte Trainerin Lea Ehlenz.
Issel: Leonie Malter - Lotte Schmitt, Nele Kraus, Zoe Lames, Mia Marzi, Freda Stemmann (61. Freda Stemmann), Hanna Mendryscha (78. Stella Rünneburger), Lotta Kayser (78. Sina Meeth), Annika Hower, Norah Graf (12. Narmin Samara), Lea Hollmann
Tore: 0:1/1:2 Ksenia Prjdako (17./56.), 1:1 Lotte Schmitt (23.), 1:3 Charlotte Schneider (67.)
Bes. Vork.: Rote Karte für Leonie Malter (TuS Issel, 8.)
SV Hetzerath – FC Bitburg 4:2 (2:0)
Im Duell der beiden bereits abgestiegenen Teams hat sich der SV Hetzerath mit 4:2 gegen den FC Bitburg durchgesetzt und die ersten drei Punkte eingefahren. „Wir haben verdient gewonnen, hatten über 80 Minuten mehr vom Spiel sowie die besseren Chancen“, freute sich Hetzeraths Trainer Thomas Schäfer. Bitburg erspielte sich dabei nur wenige Möglichkeiten, konnte zwei davon aber immerhin nutzen. „Man sieht, dass es sich lohnt, bis zum Schluss zu arbeiten und zu kämpfen“, atmete Schäfer auf.
Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich, Lana Schönhofen, Laura Hansen, Maja Walber, Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes (65. Mila Leyendecker), Emma Lehnen (80.+2 Fida Sadat), Helena Selbach (80.+2 Emma Kriegsmann), Emma Penth (5. Lena Hahn/65. Elisa Thielges)
Bitburg: Lina Rosenau - Elena Schneider (60. Amelia Diaz), Lina Hau, Luisa Trappen, Carla Zimmer, Elly Lichter, Emma Reder (73. Emma Schneider), Leonie Graf (63. Finja Densborn), Emma Antoine, Louisa Schneider, Emily Schramer
Tore: 1:0 Laura Hansen (9.), 2:0/4:1 Florentine Huwer (30./74.), 2:1/4:2 Luisa Trappen (48./80.), 3:1 Emma Lehnen (55.)