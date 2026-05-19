Im 19. Anlauf klappt’s mit dem ersten Saisonsieg

Das Spiel in Wirges startete mit einer kalten Dusche für die Eintracht: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schalteten die Gastgeber schnell und trafen über den weit vor seinem Tor stehenden Matthias Fettes aus rund 40 Metern zum 1:0. Danach nahm der SVE das Spiel in die Hand und löste die Situationen aus den ersten beiden Dritteln spielerisch stark. „Das haben alle extrem gut umsetzen können“, zeigte sich Trainer Christian Esch zufrieden. Durch schöne Kombinationen, teilweise vom eigenen Torhüter ausgehend, schraubte die Eintracht das Ergebnis in die Höhe. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung und ist für uns eine Standortbestimmung für das Pokalfinale“, sagte Esch. An Pfingstmontag, 17.30 Uhr, treffen die Trierer in Bad Marienberg auf die TuS Koblenz.