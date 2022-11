Im 18. Anlauf reißt die Nördlinger Serie Bezirksligist gewinnt das Derby gegen den TSV Rain II +++ Maihingen verliert nach Führung gegen Gundelfinger U23

17 vergebliche Anläufe hatte der TSV Nördlingen II unternehmen, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Gegen den TSV Rain II platzte der Knoten. Noch dazu in der Partie, die eigentlich zu Saisonbeginn hätte stattfinden sollen. Die Nördlinger hatten zu Beginn gleich zwei gute Abschlüsse durch einen noch abgefälschten Freistoß von Daniel Ernst und der Chance durch Luka Pesut (5.). Aber auch eine hundertprozentige Gelegenheit von Endrit Imeri, der allein vor dem Tor auftauchte, brachte nicht den erhofften Führungstreffer. Die zweite Hälfte war dann ein permanentes Anrennen der Rainer, die nach zuvor fünf Auswärtsniederlagen in Serie endlich wieder was Zählbares auf die Heimfahrt mitnehmen wollten. Waas köpfte über das Tor (48.), und bei Fabian Triebels Kopfball führte zu einer Glanzparade von Nördlingens Torwart Alverik Montag (51.). Rains Spielertrainer Niko Schröttle wechselte sich selber ein, doch auch er blieb ohne erfolgreichen Abschluss. Ganz im Gegensatz zu Linus Löfflad, der einen Nördlinger Entlastungsangriff mit dem 1:0 abschloss und für Riesenjubel beim Schlusslicht sorgte. (jais) Lokalsport DW Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 180 Tor: 1:0 Linus Löfflad (84.)

Mit einem verdienten 4:1-Auswärtserfolg beim FC Maihingen verabschieden sich die U23 des FC Gundelfingen in die Partie. Allerdings hatten zunächst nur die Rieser Grund zur Freude. Nach einem missglückten Abspiel von FCG-Keeper Florian Lindel nutzte Jürgen Liebhard das Geschenk zur Maihinger Pausenführung.

Was sich vor dem Seitenwechsel schon leicht angedeutet hatte, wurde im zweiten Abschnitt überdeutlich. Die Gundelfinger nahmen so richtig Fahrt auf. Insbesonder Jonas Schneider, „Leihgabe“ aus dem Bayernliga-Kader, war nun nicht mehr zu stoppen. Ihm gelang ein lupenreiner Hattrick. Der dritte Treffer gelang ihm sogar, als die Grün-Weißen wegen einer Zeitstrafe gerade in Unterzahl waren. Kurz vor Schluss machte Benedikt Ost mit dem 4:1 im Aufsteigerduell alles klar.

Schiedsrichter: Fabian Jürschik (Obermichelbach) - Zuschauer: 78

Tore: 1:0 Jürgen Liebhard (13.), 1:1 Jonas Schneider (52.), 1:2 Jonas Schneider (71.), 1:3 Jonas Schneider (80.), 1:4 Benedikt Ost (88.)