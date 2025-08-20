Ilyes Abdellaoui trifft doppelt: Veerßen siegt gegen Zernien

– Foto: André Nückel

Ein Doppelpack von Ilyes Abdellaoui ebnete dem SV Sperber Veerßen den Auswärtssieg beim SV Zernien. Die Gäste führen nach dem 3:1 nun mit sechs Punkten und 8:1 Toren die Tabelle der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Süd an.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SV Zernien SV Zernien SV Sperber Veerßen Veerßen 1 3 Abpfiff Am zweiten Spieltag brachte Babie Ragoubi Veerßen in der 13. Minute nach starker Vorlage von Stenzel früh in Führung. Nur zehn Minuten später baute Abdellaoui den Vorsprung auf 2:0 aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Veerßen gefährlich und Abdellaoui schnürte in der 54. Minute seinen Doppelpack zum 3:0.