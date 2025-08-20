 2025-08-20T04:22:19.839Z

Ilyes Abdellaoui trifft doppelt: Veerßen siegt gegen Zernien

SV Zernien – SV Sperber Veerßen 1:3

Ein Doppelpack von Ilyes Abdellaoui ebnete dem SV Sperber Veerßen den Auswärtssieg beim SV Zernien. Die Gäste führen nach dem 3:1 nun mit sechs Punkten und 8:1 Toren die Tabelle der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Süd an.

Am zweiten Spieltag brachte Babie Ragoubi Veerßen in der 13. Minute nach starker Vorlage von Stenzel früh in Führung. Nur zehn Minuten später baute Abdellaoui den Vorsprung auf 2:0 aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Veerßen gefährlich und Abdellaoui schnürte in der 54. Minute seinen Doppelpack zum 3:0.

Zernien, das sich nach dem Abstieg aus der Kreisliga weiterhin schwer in der neuen Spielklasse tut, konnte in der 69. Minute durch Nikita Kudriashov noch auf 1:3 verkürzen. Mehr ließ der Tabellenführer jedoch nicht zu. Auf Instagram hieß es dazu vom SV Sperber Veerßen: „Am Ende nahmen wir die drei Punkte verdient mit nach Hause.“

