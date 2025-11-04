Ilyas El Edghiri avanciert zum Elfmeter-Helden

Von Beginn an war Amern gegen Solingen präsent und konzentriert, doch DV Solingen versuchte seinerseits, Druck aufzubauen. El Edghiri – in dieser Saison bislang ein starker Rückhalt – zeigte auch bei weiteren Chancen seine Souveränität. Seine Präsenz, das sichere Eins-gegen-eins-Verhalten und die Ruhe auf der Linie gaben seinen Mitspielern Selbstvertrauen. Gerade in kritischen Situationen wie der Handspiel-Szene und dem anschließenden Elfmeter demonstrierte er, wie wertvoll er für die Mannschaft ist.

Mit dem frühen Treffer durch Dorsch hatte Amern die Führung inne, dazu stand die Defensive kompakt und Räume wurden geschickt zugemacht. Doch erst der Rückhalt, den El Edghiri darstellte, erlaubte es der Mannschaft, sich auch auf den Angriff zu konzentrieren und auf Konter zu lauern.

Seine spektakuläre Parade machte El Edhgiri zum Mann des Spiels, Spieler, Trainer und Fans feierten nach dem Spiel ihn und den Sieg ausgelassen. Mit dem 1:0-Erfolg kletterten die VSF Amern mit 22 Punkten nach zwölf Spieltagen weiter nach oben und belegen nun den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga. Womöglich ist es bereits ein deutliches Signal an die Konkurrenz: Das Team ist nicht nur offensiv stark, sondern auch in brenzligen Situationen in der Defensive – und natürlich im Tor. Kein Wunder, dass Amern aktuell das zweitformstärkste Team der Liga ist.