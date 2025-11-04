Ilyas El Edghiri avanciert zum Amerner Elfmeter-Helden

Die VSF Amern untermauerten in der Landesliga mit dem dramatischen 1:0-Heimsieg gegen DV Solingen am Sonntag ihre Position als Spitzenteam in der Tabelle. Den frühen Führungstreffer erzielte Luca Dorsch in der 27. Minute nach einer Ecke, als er den Ball aus zentraler Position ins Netz drückte.

Doch die eigentliche Sensation ereignete sich in der Schlussminute: Nach einem hohen Ball rettete Kouki Ozawa auf der Linie mit der Hand – dafür sah er die Rote Karte. DV Solingen bekam den Elfmeter zugesprochen, doch Torwart Ilyas El Edghiri tauchte entschlossen nach unten links an und parierte den Handelfmeter von Ali-Can Ilbay, einem Spieler mit Regionalliga- und Oberliga-Erfahrung.

Den anschließenden Abpraller klärte Hajime Yokota und Amern rettete den knappen Sieg über die Zeit. „Ich lese die Körpersprache des Schützen. Es ist eine Mischung aus Gefühl und Analyse. Es ist schwer zu beschreiben und ein Torwartding“, erklärte El Edghiri seinen Erfolg nach dem Spiel. Bereits im Spiel bei der 1. SpVg Solingen-Wald hatte er zwei Elfmeter gegen sich, die er allerdings nicht halten konnte. Diesmal jedoch zeigte er seine Klasse und hatte auch das nötige Quäntchen Glück.

Von Beginn an war Amern gegen Solingen präsent und konzentriert, doch DV Solingen versuchte seinerseits, Druck aufzubauen. El Edghiri – in dieser Saison bislang ein starker Rückhalt – zeigte auch bei weiteren Chancen seine Souveränität. Seine Präsenz, das sichere Eins-gegen-eins-Verhalten und die Ruhe auf der Linie gaben seinen Mitspielern Selbstvertrauen. Gerade in kritischen Situationen wie der Handspiel-Szene und dem anschließenden Elfmeter demonstrierte er, wie wertvoll er für die Mannschaft ist.

Mit dem frühen Treffer durch Dorsch hatte Amern die Führung inne, dazu stand die Defensive kompakt und Räume wurden geschickt zugemacht. Doch erst der Rückhalt, den El Edghiri darstellte, erlaubte es der Mannschaft, sich auch auf den Angriff zu konzentrieren und auf Konter zu lauern.

Mann des Spiels kann auch feiern

Seine spektakuläre Parade machte El Edhgiri zum Mann des Spiels, Spieler, Trainer und Fans feierten nach dem Spiel ihn und den Sieg ausgelassen. Mit dem 1:0-Erfolg kletterten die VSF Amern mit 22 Punkten nach zwölf Spieltagen weiter nach oben und belegen nun den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga. Womöglich ist es bereits ein deutliches Signal an die Konkurrenz: Das Team ist nicht nur offensiv stark, sondern auch in brenzligen Situationen in der Defensive – und natürlich im Tor. Kein Wunder, dass Amern aktuell das zweitformstärkste Team der Liga ist.