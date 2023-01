Ilyas Bircan wechselt zum BSV 23-jähriger Stürmer traf in der Vorbereitung bereits dreimal für Kickers

Der BSV Kickers Emden hat Ilyas Bircan verpflichtet. Der 23-jährige Stürmer wechselt vom FC Türk Gücü Helmstedt nach Ostfriesland. In den bisherigen drei Kickers-Testspielen erzielte Bircan bereits drei Tore. Vor seiner Zeit in Helmstedt war der schnelle Offensivmann für Menemen FK und Sanliurfaspor in der Türkei aktiv.