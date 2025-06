Ilyas Aksit übernimmt SG Alberweiler/Aßmannshardt

Aksit bringt eine beeindruckende sportliche Vita mit. Seit der Saison 2019/2020 schnürte er die Fußballschuhe für Türkspor Biberach und erzielte in 109 Pflichtspielen bemerkenswerte 113 Tore. In der Spielzeit 2022/2023 hatte er entscheidenden Anteil am Meistertitel in der Kreisliga B2, erzielte 31 Treffer und steuerte zusätzlich 40 Torvorlagen bei. Auch ein Jahr später war Aksit maßgeblich am direkten Durchmarsch in der Kreisliga A2 beteiligt – mit 33 Toren und 22 Vorlagen in einer Saison. Der Verein stieg unter seiner Mitwirkung zweimal in Folge auf, steht in der aktuellen Bezirksliga-Saison jedoch bereits vorzeitig als Absteiger fest.

Davor spielte Aksit unter anderem beim SV Baltringen und mehrere Jahre beim FV Biberach, wodurch er in der Region fußballerisch fest verankert ist. Nun folgt mit dem Engagement bei der SG Alberweiler/Aßmannshardt der nächste Schritt: die Verantwortung als Spielertrainer.