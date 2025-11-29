Ilshofen glänzt, Rutesheim setzt ein Zeichen – Neckarsulm siegt spät

Der TSV Ilshofen setzte vor 100 Zuschauern ein kraftvolles Ausrufezeichen und gewann souverän mit 4:0 gegen Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen. Tim Richter brachte Ilshofen in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Maximilian Krieger erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Nach der Pause setzte Lukas Lindner in der 60. Minute mit dem 3:0 den nächsten Akzent. Jonas Lausenmeyer sorgte in der 81. Minute mit dem 4:0 für einen klaren Heimsieg. ---

Vor 90 Zuschauern trennten sich TSG Öhringen und der GSV Pleidelsheim am Ende mit einem 0:0. Beide Teams konnten ihre Chancen nicht nutzen, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb. ---

Der SKV Rutesheim festigte seine Tabellenführung mit einem 3:0-Heimsieg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. Vor 100 Zuschauern erzielte Laurin Stütz in der 15. Minute das 1:0.

Die Partie blieb lange offen, ehe der SKV in der Schlussphase alles klar machte. Yannik Walter erhöhte in der 89. Minute auf 2:0. Laurin Stütz verwandelte in der 90.+2 Minute einen Foulelfmeter zum 3:0 und krönte damit die konzentrierte Leistung seines Teams. ---

Die Sport-Union Neckarsulm feierte vor 89 Zuschauern einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Heimerdingen. Niklas Obertautsch brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte er in der 47. Minute auf 2:0. Heimerdingen bäumte sich in der Schlussphase noch einmal auf: Rudolf Buxmann traf in der 90.+3 Minute zum 2:1-Anschluss. Doch der Treffer kam zu spät, und Neckarsulm brachte den Erfolg über die Zeit. ---



SSV Schw.-Ha bekommt es mit dem ungeschlagenen FV Löchgau zu tun und steht vor einer der kniffligsten Aufgaben der Hinrunde. Der Zweite reist mit der besten Defensivbilanz an, die Gastgeber brauchen Kompaktheit und Standards, um etwas Zählbares zu behalten. SSV Schw.-Ha bekommt es mit dem ungeschlagenen FV Löchgau zu tun und steht vor einer der kniffligsten Aufgaben der Hinrunde. Der Zweite reist mit der besten Defensivbilanz an, die Gastgeber brauchen Kompaktheit und Standards, um etwas Zählbares zu behalten.

Morgen, 14:30 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt SpVgg Satteldorf Satteldorf 14:30 live PUSH



SG Weinstadt will gegen Satteldorf den Schwung des jüngsten Höhenflugs nutzen und die starke Offensivbilanz weiter ausbauen. Für die Gäste geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren und defensiv stabiler aufzutreten. SG Weinstadt will gegen Satteldorf den Schwung des jüngsten Höhenflugs nutzen und die starke Offensivbilanz weiter ausbauen. Für die Gäste geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren und defensiv stabiler aufzutreten.



Oeffingen erwartet die SG Schorndo. in einem Duell zweier ambitionierter Teams aus der erweiterten Spitzengruppe. Der Gastgeber zielt auf Platz drei, der Aufsteiger will seiner guten Hinrunde ein passendes Ausrufezeichen hinzufügen. Oeffingen erwartet die SG Schorndo. in einem Duell zweier ambitionierter Teams aus der erweiterten Spitzengruppe. Der Gastgeber zielt auf Platz drei, der Aufsteiger will seiner guten Hinrunde ein passendes Ausrufezeichen hinzufügen.

Morgen, 14:30 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach TSV Crailsheim Crailsheim 14:30 live PUSH



Kaisersbach trifft im Kellervergleich auf Crailsheim – ein Sechs-Punkte-Spiel zum Jahresausklang. Der Gastgeber braucht nach einem schwierigen Herbst ein Signal, während die Gäste mit einem Auswärtserfolg Abstand zur Gefahrenzone schaffen können