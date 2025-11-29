 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Herbert Schürl

Ilshofen glänzt, Rutesheim setzt ein Zeichen – Neckarsulm siegt spät

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Der heutige Start in den 16. Spieltag der Landesliga, Staffel 1, brachte klare Heimsiege, ein zähes Ringen in Öhringen, ein dominantes Rutesheim und ein spannendes Duell in Neckarsulm. Es war ein Auftakt voller Energie, Stabilität und spät aufkommender Spannung, der die Kräfteverhältnisse in der Tabelle weiter schärft.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
4
0

Der TSV Ilshofen setzte vor 100 Zuschauern ein kraftvolles Ausrufezeichen und gewann souverän mit 4:0 gegen Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen. Tim Richter brachte Ilshofen in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Maximilian Krieger erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Nach der Pause setzte Lukas Lindner in der 60. Minute mit dem 3:0 den nächsten Akzent. Jonas Lausenmeyer sorgte in der 81. Minute mit dem 4:0 für einen klaren Heimsieg.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
0
0
Abpfiff

Vor 90 Zuschauern trennten sich TSG Öhringen und der GSV Pleidelsheim am Ende mit einem 0:0. Beide Teams konnten ihre Chancen nicht nutzen, sodass es beim torlosen Unentschieden blieb.

---

Heute, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
3
0
Abpfiff

Der SKV Rutesheim festigte seine Tabellenführung mit einem 3:0-Heimsieg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. Vor 100 Zuschauern erzielte Laurin Stütz in der 15. Minute das 1:0.
Die Partie blieb lange offen, ehe der SKV in der Schlussphase alles klar machte. Yannik Walter erhöhte in der 89. Minute auf 2:0. Laurin Stütz verwandelte in der 90.+2 Minute einen Foulelfmeter zum 3:0 und krönte damit die konzentrierte Leistung seines Teams.

---

Heute, 14:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
2
1
Abpfiff

Die Sport-Union Neckarsulm feierte vor 89 Zuschauern einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den TSV Heimerdingen. Niklas Obertautsch brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte er in der 47. Minute auf 2:0. Heimerdingen bäumte sich in der Schlussphase noch einmal auf: Rudolf Buxmann traf in der 90.+3 Minute zum 2:1-Anschluss. Doch der Treffer kam zu spät, und Neckarsulm brachte den Erfolg über die Zeit.

---

Morgen, 14:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
14:30

SSV Schw.-Ha bekommt es mit dem ungeschlagenen FV Löchgau zu tun und steht vor einer der kniffligsten Aufgaben der Hinrunde. Der Zweite reist mit der besten Defensivbilanz an, die Gastgeber brauchen Kompaktheit und Standards, um etwas Zählbares zu behalten.

Morgen, 14:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
14:30live

SG Weinstadt will gegen Satteldorf den Schwung des jüngsten Höhenflugs nutzen und die starke Offensivbilanz weiter ausbauen. Für die Gäste geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren und defensiv stabiler aufzutreten.

Morgen, 14:30 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
14:30

Oeffingen erwartet die SG Schorndo. in einem Duell zweier ambitionierter Teams aus der erweiterten Spitzengruppe. Der Gastgeber zielt auf Platz drei, der Aufsteiger will seiner guten Hinrunde ein passendes Ausrufezeichen hinzufügen.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
14:30live

Kaisersbach trifft im Kellervergleich auf Crailsheim – ein Sechs-Punkte-Spiel zum Jahresausklang. Der Gastgeber braucht nach einem schwierigen Herbst ein Signal, während die Gäste mit einem Auswärtserfolg Abstand zur Gefahrenzone schaffen können

