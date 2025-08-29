Ilsenburg fordert nächsten Absteiger, Duell der Altmeister in Staßfurt

Nach dem Auftakt mit allerhand engen Partien geht es am zweiten Spieltag der LOTTO-Landesliga Nord mit spannenden Begegnungen weiter. Wir werfen einen Blick auf alle Ansetzungen des Wochenendes.

Börde-Duell am Freitagabend: Der Oscherslebener SC empfängt den Ummendorfer SV. Beide Kontrahenten sind mit unterschiedlichem Erfolg in die neue Saison gestartet. Während der Aufsteiger aus Oschersleben mit 2:1 gegen den VfB Ottersleben gewann, musste sich der namhaft aufgerüstete USV mit 0:2 gegen den SV Fortuna Magdeburg II geschlagen geben.

Für den SV 09 Staßfurt und den VfB Ottersleben startete die Saison mit Rückschlägen. Während die Staßfurter in Unterzahl in den letzten 15 Minuten eine 2:0-Führung in Ilsenburg verspielten, verloren die Ottersleber auch wegen mehrerer Abseitstore in Oschersleben. Am zweiten Spieltag hoffen der Landesliga-Meister von 2024 und der Meister von 2023 auf mehr Erfolg.

Im Waldstadion empfängt der TuS Schwarz-Weiß Bismark am Samstag den SV Arminia Magdeburg. Beim letzten Aufeinandertreffen im März teilten sich beide Mannschaften die Zähler (1:1). Doch die Arminen haben auch schon einmal dreifach in Bismark gepunktet - das ist jedoch schon einige Tage her. Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren gewannen die Magdeburger mit 3:1 in der Altmark. Ein gutes Omen?

Nach dem Positiv-Auftakt beim Ummendorfer SV (2:0) bekommt es die Fortunen-Reserve mit einem Landesliga-Neuling zu tun. Das erste Gastspiel in der neuen Spielklasse führt den SV Preussen Schönhausen an den Magdeburger Schöppensteg. Die Preussen hatten ihres Zeichen mit dem 1:1-Unentschieden gegen Saxonia Tangermünde vor einer Riesenkulisse selbst für einen positiven Start gesorgt.

Für den SV Baalberge führt die Reise am zweiten Landesliga-Spieltag in die Altmark. Gastgeber ist am Sonnabend um 15 Uhr der Osterburger FC. In der Vorsaison hatte jeweils die Heimmannschaft den Platz als Sieger verlassen. Bleibt diese Statistik erhalten?

Nach der Punkteteilung mit dem SV Baalberge (1:1) strebt Union Schönebeck am Sonnabend den ersten Dreier der neuen Saison an. Zu Gast an der Elbe ist der SV Stahl Thale. An selber Stelle trennten sich beide Teams im Vorjahr mit einem 2:2-Remis. Im Rückspiel siegte Thale überraschend deutlich mit 4:0.

Zum Start in die neue Saison reitet der SSV Gardelegen auf einer Erfolgswelle. Nach den teils überdeutlichen Vorbereitungsergebnisse liefen auch die ersten Pflichtspiele positiv: 10:2 im Landespokal gegen TuS Magdeburg (Landesklasse), 3:0 im Landesliga-Auftakt beim SV Arminia Magdeburg. Am Sonnabend fordert der FSV Grün-Weiß Ilsenburg den ersten Tabellenführer der Landesliga Nord heraus. Die Ilsenburger hatte am ersten Spieltag Moral bewiesen und nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen den Verbandsliga-Absteiger SV 09 Staßfurt gewonnen. Nun geht es gegen den nächsten Absteiger.

Morgen, 17:30 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV Irxleben Irxleben 17:30 PUSH

Am Mittwoch hat der FSV Saxonia Tangermünde die Trennung von Trainer Maik Aumann bekanntgegeben, am Sonnabend sollen drei Punkte her. Zu Gast im Stadion am Wäldchen ist der SV Irxleben, der nach dem Weiterkommen im Landespokal (9:8 n.E. in Ilsenburg) und dem 3:2-Auftaktsieg über Osterburg mit Rückenwind kommt.

