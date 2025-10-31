– Foto: Christian Igel

Ilmkreis-Duell: Heimstärke trifft junge Dynamik Am kommenden Wochenende steht in der Thüringenliga ein spannendes Derby im Ilmkreis auf dem Programm: Der SV 09 Arnstadt empfängt die SpVgg Geratal. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Arnstadt Geratal Martin Hauswald Frank Schwalenberg

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während die Nullneuner unter Trainer Martin Hauswald nach zuletzt starken Leistungen um die Ligaspitze mitspielen, kämpfen die Gerataler unter Frank Schwalenberg vor allem um den Klassenerhalt und die Weiterentwicklung ihres jungen Teams. Nach der ersten Ligapleite in Dachwig will Arnstadt zurück in die Spur, während Geratal mit dem Erfolg gegen Büßleben (1:0) Selbstvertrauen für das Derby tanken konnte. Spannung ist also garantiert, wenn die beiden Teams im Ilmkreis aufeinandertreffen.

Im Doppelinterview blicken die beiden Trainer Martin Hauswald (SV 09 Arnstadt) und Frank Schwalenberg (SpVgg Geratal) auf das Derby, den Matchplan und die Entwicklung nach einem knappen Saisondrittel... FuPa Thüringen: Ihr habt zuletzt gegensätzliche Ergebnisse erzielt – Arnstadt verlor erstmals, Geratal gewann gegen Büßleben. Spielt das vor einem Derby eine Rolle für den Kopf?

Frank Schwalenberg (Geratal): „Ich glaube, dass Arnstadts Niederlage für unser Spiel keine Rolle spielt. Wir wissen, wo Arnstadt steht und was sie können. Eine Rolle spielt eher, dass wir aktuell das Momentum auf unserer Seite haben und in den letzten Spielen mit späten Toren Punkte geholt haben. Das stärkt unsere Mentalität. Wir gehen mit Stolz in das Spiel und wissen, dass wir punkten können. Dennoch bleiben wir demütig: Wir müssen nicht punkten, wir dürfen punkten.“

Martin Hauswald (Arnstadt): „Ob das eine Rolle spielt und Auswirkungen hat, glaube ich nicht. Unsere Niederlage war spätestens am Montag besprochen und abgehakt. Natürlich war es ärgerlich, aber kein Weltuntergang.“

Martin Hauswald hat die Nullneuner zurück in die Erfolgsspur geführt. – Foto: © Christian Igel

FuPa Thüringen: Was erwartet euch für das Spiel? Worauf wird es ankommen, um Punkte zu holen bzw. die Serie fortzusetzen?

Hauswald: „Wir sind in der Spur, auch wenn wir einmal verloren haben. In so einem Derby erwarte ich viele Zweikämpfe, die wir positiv gestalten müssen – egal ob defensiv oder offensiv. Wir müssen das Spiel annehmen, um am Ende als Sieger hervorzugehen.“

Schwalenberg: „Arnstadt ist eine Topmannschaft mit einem starken Kader, einem professionellen Trainerteam und einem sehr strukturierten Auftreten. Sie werden wahrscheinlich versuchen, spielerisch zu dominieren. Mein erstes Spiel für Geratal war im Frühjahr das Derby, das wir mit großem Kampfgeist 0:0 gehalten haben. Mit Lauf- und Zweikampfbereitschaft und einer Portion Glück können wir das Spiel lange offen halten und vielleicht am Ende einen Punkt mitnehmen. Wichtig ist, dass wir nicht verkrampfen.“

Frank Schwalenberg gibt die Richtung vor: Weiterentwicklung! – Foto: © Julius Schwalenberg