Ilmkreis-Duell: Heimstärke trifft junge Dynamik

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während die Nullneuner unter Trainer Martin Hauswald nach zuletzt starken Leistungen um die Ligaspitze mitspielen, kämpfen die Gerataler unter Frank Schwalenberg vor allem um den Klassenerhalt und die Weiterentwicklung ihres jungen Teams. Nach der ersten Ligapleite in Dachwig will Arnstadt zurück in die Spur, während Geratal mit dem Erfolg gegen Büßleben (1:0) Selbstvertrauen für das Derby tanken konnte. Spannung ist also garantiert, wenn die beiden Teams im Ilmkreis aufeinandertreffen.
FuPa Thüringen: Ihr habt zuletzt gegensätzliche Ergebnisse erzielt – Arnstadt verlor erstmals, Geratal gewann gegen Büßleben. Spielt das vor einem Derby eine Rolle für den Kopf?
Frank Schwalenberg (Geratal): „Ich glaube, dass Arnstadts Niederlage für unser Spiel keine Rolle spielt. Wir wissen, wo Arnstadt steht und was sie können. Eine Rolle spielt eher, dass wir aktuell das Momentum auf unserer Seite haben und in den letzten Spielen mit späten Toren Punkte geholt haben. Das stärkt unsere Mentalität. Wir gehen mit Stolz in das Spiel und wissen, dass wir punkten können. Dennoch bleiben wir demütig: Wir müssen nicht punkten, wir dürfen punkten.“
Martin Hauswald (Arnstadt): „Ob das eine Rolle spielt und Auswirkungen hat, glaube ich nicht. Unsere Niederlage war spätestens am Montag besprochen und abgehakt. Natürlich war es ärgerlich, aber kein Weltuntergang.“
FuPa Thüringen: Was erwartet euch für das Spiel? Worauf wird es ankommen, um Punkte zu holen bzw. die Serie fortzusetzen?
Hauswald: „Wir sind in der Spur, auch wenn wir einmal verloren haben. In so einem Derby erwarte ich viele Zweikämpfe, die wir positiv gestalten müssen – egal ob defensiv oder offensiv. Wir müssen das Spiel annehmen, um am Ende als Sieger hervorzugehen.“
Schwalenberg: „Arnstadt ist eine Topmannschaft mit einem starken Kader, einem professionellen Trainerteam und einem sehr strukturierten Auftreten. Sie werden wahrscheinlich versuchen, spielerisch zu dominieren. Mein erstes Spiel für Geratal war im Frühjahr das Derby, das wir mit großem Kampfgeist 0:0 gehalten haben. Mit Lauf- und Zweikampfbereitschaft und einer Portion Glück können wir das Spiel lange offen halten und vielleicht am Ende einen Punkt mitnehmen. Wichtig ist, dass wir nicht verkrampfen.“
FuPa Thüringen: Wie beurteilt ihr die bisherige Entwicklung eurer Mannschaft nach fast einem Drittel der Saison?
Schwalenberg: „Letzten Samstag gegen Büßleben standen noch zwei Spieler in der Startelf, die ich schon in der Vorsaison im Kader hatte. Der Rest des Teams besteht überwiegend aus neuen Spielern. Für uns ist es noch eine große Herausforderung, die Mannschaft zusammenzubringen. Unsere Aufgabe ist es, ein Team zu schaffen, das sich gegenseitig vertraut. Dafür braucht man Zeit – mehr als zwei bis drei Monate. Wir befinden uns noch in einer Entwicklungsphase, in der Erfolgserlebnisse natürlich helfen. Woche für Woche arbeiten wir daran. Die Mannschaft ist noch nicht da, wo sie sein könnte. Es fehlt die Leichtigkeit, die nur durch Erfahrung und positive Erlebnisse kommt. Ich bin aber überzeugt, dass wir das Potenzial haben, drei Mannschaften in der Liga hinter uns zu lassen. Neben der Weiterentwicklung steht für uns langfristig das Ziel, eigene Spieler auszubilden, die perspektivisch auch nach oben blicken können.“
Hauswald: „Insgesamt sind wir mit unserer Entwicklung sehr zufrieden. Wir hatten jetzt drei Monate einen guten Weg, aber auch viele Dinge, die wir noch verbessern wollen und verbessern werden. Nach einem Drittel der Saison war der Start ordentlich. Wir haben jetzt das erste Spiel verloren – davor waren es elf Pflichtspiele ohne Niederlage. Hier wollen wir weitermachen.“