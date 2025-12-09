Ilmberger Jugend-Cup: Großes Nachwuchsturnier mit Novum

Vom 12. bis 14. Dezember verwandelt sich die Labertalhalle in Geiselhöring in das Zentrum des Jugendfußballs. Der SV Sallach präsentiert den 3. Ilmberger Jugend-Cup 2025, eines der größten Nachwuchsturniere der Region. Mit 59 Mannschaften aus Niederbayern und der Oberpfalz und über 500 Kindern und Jugendlichen verspricht das Event spannende Spiele und mitreißende Stimmung.

Der Startschuss fällt am Freitagabend um 18:30 Uhr mit den Begegnungen der C-Jugend. Am Samstag geht es bereits ab 8:30 Uhr weiter mit der F1-Jugend, gefolgt von der E1-Jugend um 12:00 Uhr. Am Nachmittag treten die E2/E3-Teams an, bevor der Tag mit den Spielen der D2/D3-Jugend um 19:00 Uhr endet. Der Sonntag gehört den jüngsten Talenten: Ab 8:30 Uhr spielen die G1/G2- Jugend, gefolgt von der F2-Jugend um 11:30 Uhr. Den Abschluss bildet die D1-Jugend um 15:00 Uhr.

Besonderes Highlight: In der D2-Jugend startet erstmals eine reine D-Juniorinnen-Mannschaft, die sich mutig mit den Jungs messen möchte. Es handelt sich um eine Spielgemeinschaft (SG) aus den Vereinen TSV Stallwang, ASV Elisabethszell, SV Haibach und SV Konzell. Damit setzt der Ilmberger-Cup ein starkes Zeichen für die Förderung des Mädchenfußballs in der Region.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, und auch die Zuschauer kommen auf ihre Kosten: Neben spannenden Spielen erwartet sie eine große Tombola mit vielen tollen Sachpreisen. Der Cup wird mit freundlicher Unterstützung von Lidl durchgeführt.

"Wir freuen uns auf drei Tage voller Fußballbegeisterung und Teamgeist", betonen die Veranstalter. Der Ilmberger Jugend-Cup ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Treffpunkt für Familien, Freunde und Fans des Nachwuchsfußballs. Ein dickes Lob an dieser Stelle auch an den SV Sallach. Ein solches Event zu stemmen verlangt unzählige Stunden an Vorbereitung und ehrenamtlicher Arbeit.