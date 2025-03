Illkofen peilt die Kreisliga an – Hartl und Wicha bleiben

Nahezu abgeschlossen ist die Kaderplanung, jedenfalls was den Bestandskader angeht. „So gut wie alle Spieler haben für die neue Saison zugesagt, was uns sehr freut. Von der Qualität her sind wir weit davon entfernt, dass wir Neuzugänge holen müssen, in der Breite könnte das aber nicht schaden. Der ein oder andere Spieler ist verletzungsanfällig und wenn dann zusätzlich noch zwei, drei Spieler fehlen, kann es eng werden“, beschreibt Joshua Koriath, der in Illkofen gemeinsam mit Gregor Kellermann die Abteilungsführung innehat, den Status quo. Sorgen bereitet derzeit vor allem die schwere Verletzung von Raphael Hintermeier. Für den Abwehrmann ist die Saison womöglich zu Ende.



Tätig wird man vermutlich auf der Torhüterposition. Christian Dengler ist die gesetzte Nummer 1, doch im Grunde der einzige Keeper im Kader. „Wir sind von Christians sportlichen Fähigkeiten nach wie vor ohne Weiteres überzeugt, aber er ist der einzige Torwart im Kader, der die Position regelmäßig spielt. Auch Markus Münzner ist ein starker Torwart, er kann bzw. sollte aufgrund einer Handverletzung jedoch eigentlich nicht mehr als Torwart agieren“, so Koriath. Weiterhin baut die SpVgg auch auf eigene Jugendspieler. Etliche Akteure der Mannschaft haben bereits in der Jugend für die heimische Spielgemeinschaft gespielt. Der nächste größere Schub an Youngsters kommt allerdings erst in zwei bis drei Jahren nach.



Freude bereiten die Sommerneuzugänge Moritz Winter, Miklos Langer, Raphael Hintermeier, Markus Münzner und Walter Pilz. „Sie haben sich schnell und bestens eingelebt, und passen super hier in Illkofen rein.“ Im Winter verließ Nico Winkle den Klub, da er aus beruflichen Gründen Richtung Rosenheim gezogen ist. „Schade, weil uns ein guter Spieler und Mensch verlässt. Nico war bei uns immer ehrlich und top integriert“, bedauern die Verantwortlichen diesen Weggang.



In puncto Trainerteam kann der Kreisklassist aus dem östlichen Landkreis jetzt auch Vollzug melden: Daniel Wicha (38), seit dieser Saison bei Illkofen, und Ludwig Hartl (48) bilden auch nächste Saison ein gleichberechtigtes Trainerduo. Bei Hartl standen berufliche Veränderungen im Raum, diese gibt es aber nicht, und so bleibt auch er an Bord. Beide Coaches harmonieren gut miteinander. Ihr Verbleib erfreut die Verantwortlichen, das war ihr Wunsch. Nicht mehr dabei ist hingegen Frank Scheinert, der vorrangig fürs Torwarttraining verantwortlich war. „Franky hat uns in der Wintervorbereitung auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen verlassen. Wir haben seinem Wunsch entsprochen, wenngleich es schade ist. Wir hoffen noch auf einen neuen Torwart-Trainer, mal schauen, was sich ergibt“, so Joshua Koriath.



Für die am Wochenende beginnende Restrückrunde in der Kreisklasse 1 haben Kapitän Stefan Rosenmüller und Co. ein klares Ziel vor Augen: den Aufstieg in die Kreisliga – auch wenn dieser über den Umweg Relegation realisiert werden müsse. Aktuell ist Illkofen mit 36 Punkten Vierter. Sünching (40) und die SG Peising (37) auf den beiden Relegationsplätzen sind aber nur einen Steinwurf entfernt. Gegen Peising geht's gleich beim Auftakt am kommenden Samstag. „Da vor allem in der Mannschaft, aber auch im gesamten Verein eine gute Stimmung und Zusammenhalt herrscht, sind wir überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir sind sehr glücklich mit dieser Mannschaft und wollen unbedingt aufsteigen“, betonen die Spartenleiter Koriath und Kellermann unisono.