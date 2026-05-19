Illkofen: Hartl tritt ab, Ex-Landesligaspieler wird Co

Knapp schrammte die SpVgg Illkofen in der zu Ende gegangenen Saison an der Teilnahme zur Kreisliga-Relegation vorbei. Als Dritter gingen die Schwarz-Weißen in der Kreisklasse 1 ins Ziel. Im Kreis Regensburg durfte der beste Kreisklassen-Dritte ebenfalls relegieren. Hierfür fehlten der SpVgg am Ende drei Punkte. Nichtsdestotrotz war es eine starke Runde von Kapitän Stefan Rosenmüller und seinen Mitstreitern. Nächste Saison wird ein erneuter Anlauf genommen.
Veränderungen gibt es auf der Kommandobrücke. Ludwig Hartl legt sein Traineramt nach zweieinhalb Jahren nieder. Sein Trainerpartner Daniel Wicha bleibt an Bord, wird alleiniger Chefcoach und bekommt künftig Unterstützung von Manuel Dengler. Der 24-jährige ehemalige Landesligaspieler wechselt vom VfB Bach als Co-Trainer nach Illkofen. Außerdem konnte der Verein Frank Scheinert, der lange beim TSV Kareth-Lappersdorf das Torwarttraining leitete, als neuen Tormann-Trainer gewinnen.
„Zunächst möchten wir uns bei unserem scheidenden Trainer Ludwig Hartl bedanken, der uns zweieinhalb Jahre an der Seitenlinie begleitet hat. Leider konnten wir ihn in seiner letzten Saison nicht mehr mit der Relegation belohnen, das hätten wir ihm sehr gegönnt. Nichtsdestotrotz gilt Lu unser großer Dank für seine hervorragende Arbeit und sein großes Engagement. Wir wünschen ihm für die Zukunft weiterhin alles erdenklich Gute“, gibt Ben Hornauer aus der Abteilungsleitung dem scheidenden Coach warme Worte auf den Weg. Von der Trainerlösung für die Zukunft ist er überzeugt: „Für die kommende Saison sind wir exzellent aufgestellt. Mit Daniel Wicha als neuem Cheftrainer und Manuel Dengler als Co-Trainer haben wir ein extrem motiviertes Trainerteam an Bord, um das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen. Zudem freut es uns sehr, dass Frank Scheinert wieder die Rolle des Torwarttrainers übernimmt. Er wird darüber hinaus Joshi Koriath und mich künftig als Sportlicher Leiter tatkräftig unterstützen.“ Die Gespräche mit dem gesamten neuen Trainerteam seien im Vorfeld hervorragend gelaufen. „Jeder Einzelne ist hochmotiviert. Wir freuen uns alle sehr auf die anstehende Zusammenarbeit und gehen mit großer Vorfreude in eine tolle neue Saison.“
Trainer Daniel Wicha hebt die Weiterentwicklung der Mannschaft hervor. Ein Kernaspekt sei hierbei die Integration der A-Jugendlichen. „Dies ist eines unserer wichtigsten Projekte in der neuen Saison. Unser Ziel ist es, diese Eigengewächse behutsam, aber stetig einzubinden. Sie bringen frischen Wind in den Kader und sind der Garant dafür, dass unser Verein auch langfristig auf einem soliden Fundament steht.“ Wichtig ist Wicha, gerade bei Heimspielen Leistung auf den Platz zu bringen: „Wir wollen unseren Fans wieder Fußball bieten, der mitreißt. Unser Ziel für die restliche Spielzeit ist es, die Heimstärke massiv zu verbessern. Wir wollen unseren Platz wieder zu einer echten Festung machen!“ Der 39-jährige Wicha ist seit Sommer 2024 im Trainerteam der SpVgg und bedankt sich ebenfalls bei Ludwig Hartl fürs Geleistete: „Er hat über lange Zeit mit viel Herzblut die Richtung vorgegeben. Wir übernehmen ein bestelltes Feld und wissen seinen Einsatz für den Verein sehr zu schätzen.“