Illkofen: Hartl tritt ab, Ex-Landesligaspieler wird Co Manuel Dengler kommt vom VfB Bach und rückt beim Kreisklassisten an die Seite von Cheftrainer Daniel Wicha von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Blicken in Illkofen voller Tatendurst Richtung kommende Saison (von links): Vorstand Christian Bohla, Abteilungsleiter Ben Hornauer, Chefcoach Daniel Wicha, Co-Trainer Manuel Dengler, Abteilungsleiter Joshua Koriath, und Sportlicher Leiter Frank Scheinert. – Foto: SpVgg Illkofen

Knapp schrammte die SpVgg Illkofen in der zu Ende gegangenen Saison an der Teilnahme zur Kreisliga-Relegation vorbei. Als Dritter gingen die Schwarz-Weißen in der Kreisklasse 1 ins Ziel. Im Kreis Regensburg durfte der beste Kreisklassen-Dritte ebenfalls relegieren. Hierfür fehlten der SpVgg am Ende drei Punkte. Nichtsdestotrotz war es eine starke Runde von Kapitän Stefan Rosenmüller und seinen Mitstreitern. Nächste Saison wird ein erneuter Anlauf genommen.



Veränderungen gibt es auf der Kommandobrücke. Ludwig Hartl legt sein Traineramt nach zweieinhalb Jahren nieder. Sein Trainerpartner Daniel Wicha bleibt an Bord, wird alleiniger Chefcoach und bekommt künftig Unterstützung von Manuel Dengler. Der 24-jährige ehemalige Landesligaspieler wechselt vom VfB Bach als Co-Trainer nach Illkofen. Außerdem konnte der Verein Frank Scheinert, der lange beim TSV Kareth-Lappersdorf das Torwarttraining leitete, als neuen Tormann-Trainer gewinnen.

„Zunächst möchten wir uns bei unserem scheidenden Trainer Ludwig Hartl bedanken, der uns zweieinhalb Jahre an der Seitenlinie begleitet hat. Leider konnten wir ihn in seiner letzten Saison nicht mehr mit der Relegation belohnen, das hätten wir ihm sehr gegönnt. Nichtsdestotrotz gilt Lu unser großer Dank für seine hervorragende Arbeit und sein großes Engagement. Wir wünschen ihm für die Zukunft weiterhin alles erdenklich Gute“, gibt Ben Hornauer aus der Abteilungsleitung dem scheidenden Coach warme Worte auf den Weg. Von der Trainerlösung für die Zukunft ist er überzeugt: „Für die kommende Saison sind wir exzellent aufgestellt. Mit Daniel Wicha als neuem Cheftrainer und Manuel Dengler als Co-Trainer haben wir ein extrem motiviertes Trainerteam an Bord, um das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen. Zudem freut es uns sehr, dass Frank Scheinert wieder die Rolle des Torwarttrainers übernimmt. Er wird darüber hinaus Joshi Koriath und mich künftig als Sportlicher Leiter tatkräftig unterstützen.“ Die Gespräche mit dem gesamten neuen Trainerteam seien im Vorfeld hervorragend gelaufen. „Jeder Einzelne ist hochmotiviert. Wir freuen uns alle sehr auf die anstehende Zusammenarbeit und gehen mit großer Vorfreude in eine tolle neue Saison.“



Trainer Daniel Wicha hebt die Weiterentwicklung der Mannschaft hervor. Ein Kernaspekt sei hierbei die Integration der A-Jugendlichen. „Dies ist eines unserer wichtigsten Projekte in der neuen Saison. Unser Ziel ist es, diese Eigengewächse behutsam, aber stetig einzubinden. Sie bringen frischen Wind in den Kader und sind der Garant dafür, dass unser Verein auch langfristig auf einem soliden Fundament steht.“ Wichtig ist Wicha, gerade bei Heimspielen Leistung auf den Platz zu bringen: „Wir wollen unseren Fans wieder Fußball bieten, der mitreißt. Unser Ziel für die restliche Spielzeit ist es, die Heimstärke massiv zu verbessern. Wir wollen unseren Platz wieder zu einer echten Festung machen!“ Der 39-jährige Wicha ist seit Sommer 2024 im Trainerteam der SpVgg und bedankt sich ebenfalls bei Ludwig Hartl fürs Geleistete: „Er hat über lange Zeit mit viel Herzblut die Richtung vorgegeben. Wir übernehmen ein bestelltes Feld und wissen seinen Einsatz für den Verein sehr zu schätzen.“





Neu ins Trainerteam rückt Manuel Dengler. Der ehemalige Jahn-Jugendspieler spielte in den letzten Jahren für den Bezirksligisten VfB Bach, sammelte in der abgebrochenen Corona-Saison auch 25 Landesliga-Einsätze im Dress des SV Neukirchen b. Hl. Blut. In Illkofen schlüpft er künftig in die Rolle des Co-Trainers. Der 24-Jährige erklärt diesen Schritt so: „Aufgrund meines Kreuzbandrisses im vergangenen Sommer, in Kombination mit meinem Sportstudium ,war für mich relativ schnell klar, dass ich selbst vorerst nicht mehr auf dem Platz stehen will, da mir das Risiko einer erneuten Verletzung einfach zu groß ist. Da es ganz ohne Fußball aber sowieso nicht geht und ich über kurz oder lang auch gerne ins Trainerdasein einsteigen wollte, habe ich für mich beschlossen, jetzt schon in das Ganze reinzuschnuppern.“



Warum er ausgerechnet beim Kreisklassisten aus Illkofen anheuert, dafür nennt Dengler Gründe: „Bei Illkofen habe ich die perfekte Möglichkeit dazu. Den ein oder anderen Spieler und Funktionär kenne ich bereits aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Bach. Zudem habe ich den Verein von außen immer positiv wahrgenommen. Die Gespräche waren sofort sehr harmonisch und angenehm. Ich freue mich extrem auf die neue Saison und glaube, dass wir gemeinsam sehr viel Spaß und Freude haben werden.“ Was Dengler keinesfalls unerwähnt lassen möchte: „Die letzten fünf Jahre in Bach war eine sehr schöne Zeit, in der ich nicht nur coole Leute kennenlernen durfte, sondern auch Freundschaften fürs Leben geschlossen habe.“