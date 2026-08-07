Illertissen will Tabellenführung verteidigen, Aindling im Kellerduell

Fünfter Spieltag in der Landesliga Südwest. Tabellenführer FV Illertissen II fordert Jetzendorf und möchte an den ungeschlagenen Saisonstart anknüpfen. Am Mittwochabend noch sorgte Sonthofen für den ersten Punktverlust der Illertissener.
Im Kellerduell zwischen dem Tabellen-15. und Tabellen-16. trifft Aindling auf Absteiger Türkspor Augsburg. Beide Teams, punkt- und torgleich mit jeweils einem Sieg, möchten sich aus dem unteren Tabellendrittel entfernen. Das verspricht ein überaus packendes Spiel.
Gut gestartet wiederum ist der TSV Rain/Lech, der den ebenfalls gut gestarteten FC Kempten auf heimischem Terrain zum Tanz bittet.
Durach muss zu Aufsteiger VfR Neuburg, der am Mittwochabend Olching bezwingen konnte. Damit holte Neuburg die ersten Punkte, will am Samstagmittag anknüpfen und sich in der Liga etablieren.
Bereits gebührend vorgestellt hat sich Aufsteiger Gersthofen, der nun auf die noch ungeschlagenen Stätzlinger trifft - eine Mammutaufgabe. Außerdem reist der TSV Bobingen zum FC Sonthofen, während Cosmos Aystetten auswärts in Memmingen gefordert ist.
Am Mittwochabend kam die Zweitvertretung der Illertissener nicht über ein 2:2 gegen den 1.FC Sonthofen hinaus und musste sich mit dem ersten Punktverlust zufriedengeben. Doppelt bitter: In der Nachspielzeit holte sich der 19-jährige Jonathan Dolp glatt Rot ab. Dennoch will der Tabellenführer um Spielertrainer Marina gegen den TSV Jetzendorf die nächsten drei Punkte mitnehmen. Jetzendorf möchte die letzten beiden Niederlagen in Folge abschütteln und den Tabellenführer ärgern. Nach zwei Siegen zum Start der Landesliga musste sich Jetzendorf Durach und Rain geschlagen geben.
Das Duell zwischen den beiden Punktgleichen Tabellen-15. und 16., dem TSV Aindling und Türkspor Augsburg, verspricht jede Menge Spannung. Aindling, die souverän mit einem 4:0 gegen Olching in die Saison gestartet sind, mussten sich zuletzt doppelt geschlagen geben. Absteiger Türkspor wiederum ist noch nicht vollständig in der Liga angekommen und hofft nach nur einem Sieg aus den letzten vier Spielen auf die nächsten Zähler.
Die beiden stark gestarteten FC Kempten und TSV Rain/Lech sorgten vergangene Saison für zwei enge und spannende Spiele. Während sich Kempten auf heimischem Rasen geschlagen geben musste, konnte man in Rain ein 3:3 erzwingen. Kempten, die sich nur Jetzendorf geschlagen geben mussten, hoffen gegen Rain ein Ausrufezeichen zu setzen und sich nach oben abzusetzen. Rain, die wiederum erst am Mittwochabend gegen Jetzendorf als Sieger vom Platz gehen konnten, werden es Kempten alles andere als leicht machen.
Wäre die Saison jetzt vorbei, hätte man in Stätzling sicher nichts auszusetzen. Ein zweiter Platz, eine ungeschlagene Bilanz und nur ein Unentschieden stehen der Mannschaft von Trainer Lopacanin zu Buche. Nach dem Sieg in Überzahl gegen Manching möchte man gegen Aufsteiger Gersthofen die nächsten Zähler verbuchen. Gersthofen wiederum ist bereits in der Liga angekommen und konnte Weißenburg und Aindling bezwingen, nur gegen die Zweitvertretung des FC Memmingen zog man den Kürzeren.
Der Aufsteiger aus Neuburg konnte zuletzt die ersten Punkte einfahren. Leidtragender war der Mitaufsteiger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der SC Olching. Verstecken will man sich vor dem VfB Durach also nicht, der erst am Mittwoch eine dann doch recht deutliche Niederlage in Kempten hinnehmen musste. Dennoch konnten die Duracher in zwei Spielen als Sieger vom Platz gehen.
Die U21 der Memminger tat sich am Mittwochabend gegen Absteiger Türkspor Augsburg noch schwer, mit Cosmos Aystetten wartet bereits der nächste Gegner am Sonntag. Die Memminger, aktuell mit drei Siegen in Folge, wollen dort gerne weitermachen, wo sie aufgehört haben und sich in den oberen Tabellenplätzen einreihen. Obwohl man eher überraschend dort oben steht, möchte man nun gegen Aystetten nichts anbrennen lassen. Aystetten konnte am Mittwochabend Schlusslicht Weißenburg recht deutlich besiegen und damit den ersten Sieg in der laufenden Spielzeit verzeichnen.
Im Spiel zwischen dem Bezirksligaaufsteiger Bobingen und dem Problemmacher Sonthofen stehen sich zwei Teams entgegen, die voll und ganz für ein interessantes Spiel sorgen werden. Bobingen, zuletzt als Verlierer in der zehn-Tore-Schlacht von Dachau verwickelt, konnte die Saison mit zwei Siegen gebührend einleiten. Der 1.FC Sonthofen wiederum fügte dem Tabellenführer aus Illertissen am Mittwochabend den ersten Punktverlust zu, führte sogar bis zur 63. Minute mit 2:0 und kann mit viel Vorfreude in das Spiel gegen den TSV aus Bobingen gehen.
Spiele ohne schwäbische Beteiligung: