Illertissen will Tabellenführung verteidigen, Aindling im Kellerduell

Das Team um Maxi Merkel (v.l. 1.) will gegen Jetzendorf den nächsten Dreier holen; Sonthofen, um Marco Zettler (v.r. 1.), muss gegen Aufsteiger Bobingen ran. – Foto: Dieter Latzel

Fünfter Spieltag in der Landesliga Südwest. Tabellenführer FV Illertissen II fordert Jetzendorf und möchte an den ungeschlagenen Saisonstart anknüpfen. Am Mittwochabend noch sorgte Sonthofen für den ersten Punktverlust der Illertissener.

Im Kellerduell zwischen dem Tabellen-15. und Tabellen-16. trifft Aindling auf Absteiger Türkspor Augsburg. Beide Teams, punkt- und torgleich mit jeweils einem Sieg, möchten sich aus dem unteren Tabellendrittel entfernen. Das verspricht ein überaus packendes Spiel.

Gut gestartet wiederum ist der TSV Rain/Lech, der den ebenfalls gut gestarteten FC Kempten auf heimischem Terrain zum Tanz bittet.

Durach muss zu Aufsteiger VfR Neuburg, der am Mittwochabend Olching bezwingen konnte. Damit holte Neuburg die ersten Punkte, will am Samstagmittag anknüpfen und sich in der Liga etablieren.

Bereits gebührend vorgestellt hat sich Aufsteiger Gersthofen, der nun auf die noch ungeschlagenen Stätzlinger trifft - eine Mammutaufgabe. Außerdem reist der TSV Bobingen zum FC Sonthofen, während Cosmos Aystetten auswärts in Memmingen gefordert ist.