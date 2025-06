Daniel Hausmann streift sich ab sofort das Trikot des FV Illertissen über. – Foto: FV Illertissen

Illertissen verstärkt sich mit Daniel Hausmann vom FC Augsburg II Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler kann schon knapp 100 Einsätze in der Regionalliga Bayern vorweisen

Der FV Illertissen ist erneut auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat einen bestens ausgebildeten Offensivmann verpflichtet. Daniel Hausmann verstärkt ab sofort den FVI. Der 22-Jährige kommt vom Ligarivalen FC Augsburg II. Der gebürtige Leutkircher (Lkr. Ravensburg) wechselte im Sommer 2018 vom FC Memmingen in den Nachwuchsbereich der SpVgg Unterhaching, wo er sowohl in der U17 als auch in der U19 Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga sammeln durfte. Bei den "Vorstädtern" vollzog er auch den Sprung in den Seniorenbereich und kam in der ersten Mannschaft der Hachinger insgesamt 36 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.

Im Sommer 2023 entschied der offensive Mittelfeldspieler sich für einen Tapetenwechsel und heuerte bei der Bundesligareserve des FC Augsburg an. Unter Coach Tobias Strobl streifte er sich in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 61 Mal das Trikot des FCA in der Regionalliga Bayern über und erzielte dabei neun Treffer. Nach zwei Spielzeiten in Augsburg sieht Daniel Hausmann nun die Zeit gekommen, eine neue Herausforderung in Angriff zu nehmen: "Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und ich habe mich direkt sehr wohl gefühlt. Ich kann es kaum erwarten, dass die Saison wieder anfängt und freue mich sehr auf die kommende Zeit. Mein Ziel ist es, meine bestmögliche Leistung zu bringen und gemeinsam mit dem Team durchzustarten."