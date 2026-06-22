Illertissen verschnupft über Gerstmayer-Abgang - Nachfolger schon da

Elidon Qenaj hat sich dem FV Illertissen angeschlossen. – Foto: Imago Images

Das kommt überraschend für den FV Illertissen: Stürmer Daniel Gerstmayer , der laut Verein noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2027 gehabt hätte, hat sich Richtung Regionalliga West zum 1. FC Bocholt verabschiedet.

"Wie im Profibereich längst üblich, zählen auch in der Regionalliga Verträge nicht mehr", bedauert Illertissens Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler merklich verschnupft über den überraschenden Abgang. Bitter für den FVI: Nach Milos Cocic, der sich bereits im Winter Richtung Liechtenstein zum FC Vaduz verabschiedet hatte und Yannick Glessing (zu den Stuttgarter Kickers) geht nun auch der dritterfolgreichste Stürmer der vergangenen Saison. Gerstmayer traf immerhin achtmal in 30 Einsätzen. Zusammen brechen den Illertissern damit 34 Tore weg.