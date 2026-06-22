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Illertissen verschnupft über Gerstmayer-Abgang - Nachfolger schon da
Der FVI hat auf den Wechsel von Daniel Gerstmayer zum 1. FC Bocholt reagiert und Elidon Qenaj vom Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke verpflichtet
von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Elidon Qenaj hat sich dem FV Illertissen angeschlossen. – Foto: Imago Images
Das kommt überraschend für den FV Illertissen: Stürmer Daniel Gerstmayer, der laut Verein noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2027 gehabt hätte, hat sich Richtung Regionalliga West zum 1. FC Bocholt verabschiedet.
"Wie im Profibereich längst üblich, zählen auch in der Regionalliga Verträge nicht mehr", bedauert Illertissens Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler merklich verschnupft über den überraschenden Abgang. Bitter für den FVI: Nach Milos Cocic, der sich bereits im Winter Richtung Liechtenstein zum FC Vaduz verabschiedet hatte und Yannick Glessing (zu den Stuttgarter Kickers) geht nun auch der dritterfolgreichste Stürmer der vergangenen Saison. Gerstmayer traf immerhin achtmal in 30 Einsätzen. Zusammen brechen den Illertissern damit 34 Tore weg.
Daniel Gerstmayer (Mitte) hat sich überraschend aus Illertissen verabschiedet. – Foto: Charly Becherer
Die gilt es nun zu ersetzen! Der erfahrene Funktionär Bachthaler hat aber bereits reagiert und für Ersatz in der Offensive gesorgt. Denn die Schwaben haben den 1,98 Meter großen Mittelstürmer Elidin Qenaj vom Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke verpflichtet. Qenaj spielte bis zur B-Jugend beim VfB Stuttgart, wechselte dann zum 1. FC Heidenheim. In Heidenheim erhielt er später einen Zwei-Jahres-Vertrag und kam immerhin auf drei Kurzeinsätze in der 2. Liga in der Saison 2022/23. Großes Verletzungspech sorgte dafür, dass er einen Schritt zurückgehen musste. Beim Nordost-Regionalligisten VSG Altglienecke wagte er den Neustart und kam in der vergangenen Saison auf 20 Einsätze, dabei gelangen ihm zwei Treffer. "Er hat im Training einen hervorragenden Eindruck gemacht und wir sind überzeugt, dass wir an ihm viel Freude an ihm haben werden", lässt Karl-Heinz Bachthaler zur Personalie wissen. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FV Illertissen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft loszulegen und Spiele zu gewinnen", gibt sich Elidon Qenaj voller Tatendrang.