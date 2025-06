Illertissen verpflichtet luxemburgischen Junioren-Nationalspieler

Mit elf Abgängen hat der FV Illertissen in diesem Sommer eine komplette Mannschaft verloren. Trotz einiger Neuzugänge hatte Coach Holger Bachthaler zum Start in die Vorbereitung personell noch Bedarf angemeldet. Die Vereinsverantwortlichen um seinen Vater und Sportdirektor Karl-Heinz Bachthaler haben seinen Wunsch erhört und können nun weitere Verstärkung präsentieren: Vom 1. FC Nürnberg II kommt Clayton Irigoyen zu den Schwaben. Der 20-jährige Luxemburger ist ingesamt der zehnte Neuzugang beim FVI. Im Testspiel am vergangenen Samstag gegen den TSV Schwabmünchen (3:1) hat er bereits sein Debüt gegeben.

Linksverteidiger Clayton Irigoyen (20) war im Sommer 2021 in den Nachwuchsbereich des "Clubs" gekommen und konnte sich vergangene Spielzeit bei der Profireserve des 1. FC Nürnbergs empfehlen. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 26 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Seit der U15 hat er sämtliche Nachwuchs-Nationalmannschaften Luxemburgs durchlaufen. Aktuell ist er für die U21 des Großherzogtums international im Einsatz. Am Valznerweiher wurde bereits gemunkelt, Irigoyen könnte ein Kandidat für Miro Klose und damit für die Zweitliga-Mannschaft sein. Doch soweit scheint es noch nicht zu sein. Irigoyen gilt als ein Spieler mit hoher Spielintelligenz, der sich aber in puncto Spiel gegen den Ball und Zweikampfhärte noch steigern muss.

Die Zu- und Abgänge des FV Illertissen (Stand 30.06.)