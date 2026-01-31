Illertissen top, Buchbach flop - und Besonderes für Hof

6:0 gegen Mering: Regionalligist Memmingen in Torlaune. – Foto: Siegfried Rebhan

Welche Aussagekraft haben diese Ergebnisse? Welche Rückschlüsse lassen sie auf den körperlichen und spielerischen Zustand der Mannschaften zu? In der noch frühen Phase der Vorbereitung gibt es auf diese Fragen wohl keine konkreten Antworten. Es bleibt also abzuwarten, ob beispielsweise Illertissen den guten Eindruck, das es am Samstag hinterlassen hat, bestätigt. Und wie Buchbach die 0:4-Abfuhr gegen die Löwen verdaut...

Hermann Schiller (Hermann Schiller, Teammanager Illertissen): "Insgesamt ein gelungener Test - und ein gutes Spiel von uns. Die erste Halbzeit verlief ziemlich ausgeglichen - mit leichten Vorteilen für Illertissen. Nach Wiederanpfiff waren wir klar besser und hatten die klar besseren Möglichkeiten. Der Gegner war sehr spielstark. Das war uns aber bewusst. Sie haben eine Reihe Spieler drin, die bereits höherklassig gespielt. Wir haben auf einem komplett schneefreien Kunstrasen gespielt, insofern waren die Bedingungen der Jahreszeit entsprechend."

Dreierturnier mit FSV Schleiz, VFC Plauen und SpVgg Bayern Hof; Hof vs. Plauen 2:2, Schleiz vs. Plauen 2:1, Hof vs. Schleiz 1:0

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Weil das Punktspiel des VFC Plauen ausgefallen ist, haben wir kurzfristig ein Dreierturnier in Schleiz auf die Beine gestellt. Bei schwierigen Platzverhältnissen - der Kunstrasen war vereist - sind wir im ersten Spiel gegen Plauen gut zurückgekommen. Alles in allem: Aufgalopp mit guten Erkenntnissen. Auch der zweite Anzug mit vielen Jugendspielern hat sich gegen Schleiz gut geschlagen. Wir sind zufrieden! Nun kann der Feinschliff erfolgen..."