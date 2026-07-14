Illertissen schnappt sich Talent vom SSV Ulm 1846

Der FV Illertissen hat einen weiteren Neuzugang an Land ziehen können - mittlerweile das 13. neue Gesicht beim Regionalligisten. Dabei ist der talentierte Deutsch-Algerier Iljas El Hadj-Safi, der aus der U19 des SSV Ulm 1846 kommt, eigentlich kein Unbekannter beim FVI. Bevor der 18-Jährige im Sommer 2022 den Sprung in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Heidenheim wagte, war er in der U15 der Illertisser aktiv.
2024 schloss er sich dann dem SSV Ulm 1846 an und sammelte in der U19 der "Spatzen" in der DFB-Nachwuchsliga Erfahrungen auf höchstem Jugendniveau. Im vergangenen Frühjahr war er Stammspieler in der Ulmer U19. Illertissens Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler ist von seinem Talent überzeugt: "Wir kennen ihn aus der Zeit bei uns in der Jugend, haben seinen Weg aufmerksam verfolgt und wollen ihn bei uns aufbauen."
Iljas El Hadj-Safi fühlt sich auf der Position im offensiven Mittelfeld am wohlsten. In den kommenden Wochen und Monaten will er Gas geben, um Einsatzzeiten zu bekommen: "Ich möchte mich beim FV Illertissen weiterentwickeln, kenne den Verein ja schon und werde mich voll engagieren."
Nach intensiven Wochen der Vorbereitung geht es nun für den FVI wieder los: Am kommenden Samstag steht der Pflichtspielstart in die neue Saison 2026/27 an. In der ersten Runde des Bayerischen Totopokals wartet auf die Truppe von Neu-Coach Walid Khaled die Auswärtsaufgabe beim unterfränkischen Bezirksligisten TSV Bergrheinfeld. Am Freitag der darauffolgenden Woche steht dann der Regionalliga-Auftakt beim VfB Eichstätt an.
Trainer: Walid Khaled (NEU)
Zugänge: Nino Cassaniti (Viktoria Aschaffenburg), Ilkan Atak (FC Ismaning), Jan-Luca Fink (FC Gundelfingen), Odin Redier (TSV Schwaben Augsburg), Constantin Pauly (FC Gießen), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II), Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm), Shaban Veselaj (VfR Mannheim), Elidon Qenaj (VSG Altglienicke), Daniel Adamczyk (Chemnitzer FC), Emirhan Delikaya (Viktoria Aschaffenburg), Alessio Hasler (FC Vaduz), Iljas El Hadj-Safi (SSV Ulm 1846 Fußball)
Abgänge: Tobias Rühle (FV Bellenberg), Malik Sama (Stuttgarter Kickers), Luka Petrovic (FC Memmingen), Max Zeller (FC Memmingen), Nico Helbock (SCR Altach II / Österreich), Luis Pfaumann (FC Memmingen), Uros Micic (FC Memmingen), Marco Gölz (SSV Ulm 1846), Yannick Glessing (Stuttgarter Kickers), Alexander Kopf (SSV Ulm 1846), Lasse Jürgensen (VfR Aalen), Daniel Gerstmayer (1. FC Bocholt), Namrud Embaye (FC Würzburger Kickers), Malwin Zok (VfR Mannheim), Michel Witte (FC-Astoria Walldorf), Peter Reinhardt (VfB Stuttgart II)