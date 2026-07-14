Illertissen schnappt sich Talent vom SSV Ulm 1846 Der 18-jährige Deutsch-Algerier Iljas El Hadj-Safi ist der nächste Neuzugang beim Regionalligisten von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

Iljas El Hadj-Safi will sich beim FV Illertissen in der Regionalliga Bayern beweisen. – Foto: Imago Images

Der FV Illertissen hat einen weiteren Neuzugang an Land ziehen können - mittlerweile das 13. neue Gesicht beim Regionalligisten. Dabei ist der talentierte Deutsch-Algerier Iljas El Hadj-Safi, der aus der U19 des SSV Ulm 1846 kommt, eigentlich kein Unbekannter beim FVI. Bevor der 18-Jährige im Sommer 2022 den Sprung in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Heidenheim wagte, war er in der U15 der Illertisser aktiv.

2024 schloss er sich dann dem SSV Ulm 1846 an und sammelte in der U19 der "Spatzen" in der DFB-Nachwuchsliga Erfahrungen auf höchstem Jugendniveau. Im vergangenen Frühjahr war er Stammspieler in der Ulmer U19. Illertissens Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler ist von seinem Talent überzeugt: "Wir kennen ihn aus der Zeit bei uns in der Jugend, haben seinen Weg aufmerksam verfolgt und wollen ihn bei uns aufbauen."



Iljas El Hadj-Safi fühlt sich auf der Position im offensiven Mittelfeld am wohlsten. In den kommenden Wochen und Monaten will er Gas geben, um Einsatzzeiten zu bekommen: "Ich möchte mich beim FV Illertissen weiterentwickeln, kenne den Verein ja schon und werde mich voll engagieren."

Sa., 18.07.2026, 16:00 Uhr TSV Bergrheinfeld Bergrheinfel FV Illertissen Illertissen 16:00 PUSH