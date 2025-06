Illertissen jubelt: Torjäger Glessing bleibt - Sommer-Fahrplan steht

Längst zählt der 27-jährige Glessing zum Stamminventar bei den Schwaben. Er spielt bereits seit acht Jahren beim FV Illertissen, hat mittlerweile 188 Pflichtspiel-Einsätze auf dem Buckel. Dabei erzielte er 55 Tore und gab 23 Torvorlagen. In der abgelaufenen Runde war er vier Mal erfolgreich und legte fünf Treffer vor. Des Weiteren hofft man bei den Illertissern, dass die Langzeitverletzten Lasse Jürgensen und Marco Gölz mit in die am 23. Juni startende Vorbereitung gehen können. Ob es bis zum Auftakttraining schon reicht, ist aktuell aber noch ungewiss.



Parallel zur Glessing-Verlängerung hat der Regionalligist den Sommer-Fahrplan für die anstehende Vorbereitung bekanntgegeben. Sechs Test- und ein Pokalspiel wurden anberaumt. Der Startschuss fällt am Montag, den 23. Juni, um 18 Uhr mit dem offiziellen Trainingsauftakt. Testspiele sind geplant gegen den TSV Schwabmünchen (28. Juni um 14 Uhr), den FC Sonthofen (2. Juli um 18.30 Uhr), den FV Ravensburg (6. Juli um 16.45 Uhr in Illerrieden), den TSV Berg (11. Juli um 18.30 Uhr auswärts), den VfR Aalen (16. Juli um 18.30 Uhr) und abschließend gegen die U21 des VfB Stuttgart (19. Juli um 14 Uhr in Reichenbach/Fils).



Bevor es am Wochenende des 25. bis 27. Juli wieder ernst wird in der Regionalliga Bayern, steht voraussichtlich am Dienstag, 22. Juli, das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Dann tritt die Mannschaft von Coach Holger Bachthaler in der ersten Runde des Bayerischen Totopokals an, der Gegner ist noch nicht bekannt. Und dort hat der FV Illertissen ja einen Titel zu verteidigen.