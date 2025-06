Illertissen: Jeck ist weg, auch Weisbäcker hat einen neuen Verein

Wo Keeper Maximilian Weisbäcker hingegen künftig zwischen den Pfosten stehen wird, ist klar: Der 24-Jährige schließt sich Drittliga-Aufsteiger Schweinfurt 05 an. In der abgelaufenen Saison allerdings kam der zwei Meter große gebürtige Hesse aus Fulda nicht an Markus Ponath vorbei. In Schweinfurt trifft Weisbäcker allerdings auf einen alten Bekannten. In Aubstadt stand er nämlich schon unter Cheftrainer Victor Kleinhenz im Tor und kennt aus dieser Zeit auch Martin Thomann, Michael Dellinger oder Leo Langhans, die damals ebenfalls in Diensten der Grabfelder standen.