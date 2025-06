Illertissen: Insgesamt 11 Abgänge, aber auch weitere 2 Neuzugänge

Ebenfalls neu verpflichtet wurde Torhüter Jakob Mayer. Der 23-jährige, 1,98 große Torhüter aus dem Allgäu war zehn Jahre von 2013 bis 2023 im Nachwuchsbereich des FC Bayern München aktiv. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften bis zur U19. In der Regionalliga Bayern absolvierte er 15 Spiele für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters, war auch des Öfteren im Kader der Profis. Insgesamt erfuhr er dort eine erstklassige Torwartausbildung. Im Jahr 2023 wurde er an den FC Homburg ausgeliehen und war zuletzt beim Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke aktiv Dort hatte er jedoch das Pech , mehrfach mit Verletzungen kämpfen zu müssen.

Nachdem er den Wunsch äußerte, nach vielen Jahren wieder zurück in die Heimat nach Ottobeuren zu gehen, hatte sich Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler um ihn bemüht. "Beim FV Illertissen habe ich hervorragende Bedingungen , mich weiterzuentwickeln. Ich werde mein Bestmögliches geben, um gemeinsam mit der Mannschafterfolgreich zu sein",, freut sich Jakob Mayer auf seine Zukunft beim FV Illertissen. Obwohl elf Spieler am Saisonende den FV Illertissen verlassen haben, hat der bayerische Pokalsieger FV Illertissen auch in der Saison 2025/2026 das Ziel, wieder eine schlagkräftige Regionalliga-Mannschaft zu stellen. "Wir werden in den nächsten Tagen auch noch einige Neuzugänge präsentieren", so der kommissarische Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler.

Nicht mehr im Kader für die neue Saison sind: Markus Ponath(FC Ingolstadt), Eliot Muteba(1860 München), Marco Mannhardt(SC Verl). Nico Fundel, David Udogu (beide Stuttgarter Kickers), Liam Omore (Würzburger Kickers), Maximilian Weisbäcker(Schweinfurt 05), Marin Pudic(Wacker Burghausen), Gökalp Kilic(TSV Essingen), Niklas Jeck, Franz Helmer (beide Ziel unbekannt).