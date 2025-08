Illertissen holt Keeper Malwin Zok vom SV Waldhof Mannheim zurück

"Wir reagieren auf die schlimme Verletzung von Jakob Mayer und verstärken unser Torwartteam mit Eigengewächs und Rückkehrer Malwin Zok. Der 22-Jährige wurde in unserer U19 ausgebildet und feierte 2022 sein Debüt für den FVI im legendären Achtelfinale gegen 1860 München. Es folgten 13 Regionalligaeinsätze, bevor ihm der Sprung zum Drittligisten Waldhof Mannheim gelang. Nun kehrt Malwin zurück zum FVI und brennt auf seine neue Aufgabe! Wir wünschen ihm einen guten Start beim FVI", lässt der FV Illertissen in einer Pressemitteilung wissen.

Zweite Runde im Bayerischen Totopokal am Dienstagabend.

Nach dem fulminanten 5:1-Auswärtssieg in der Liga in Bayreuth, sin die Illertisser am Dienstagabend in ihrer Paradedisziplin Pokal gefordert. Der Cup-Sieger der Jahre 2022, 2023 und 2025 ist in der zweiten Runde beim Landesligisten TSV Aindling gefordert. Im Kader der Aindlinger finden sich übrigens auch zwei ehemalige Illertisser Spieler, Torhüter Kevin Schmidt war bis 2021 beim FVI und Dominic Robinson vor noch längerer Zeit, nämlich 2015. Illertissens Trainer Holger Bachthaler wird natürlich keinen Zweifel daran lassen, dass ein Weiterkommen das eindeutige Ziel ist. Er muss jedoch seit Kurzem auf Alexander Kopf verzichten, der mehrere Wochen ausfällt und auch Tobias Rühle musste zuletzt verletzt vom Platz. Nach Jakob Mayer, Luis Pfaumann und Robin Muth bereits die Ausfälle Nummer vier und fünf.