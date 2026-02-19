Illertissen bindet begehrtes Talent - Änderung im Trainerstab Eigengewächst Denis Milic (21) verlängert bis Sommer 2028 +++ Torwartttrainer Mario Spendel legt sein Amt nieder von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Denis Milic wird weiterhin für den FV Illertissen am Ball sein. – Foto: Imago Images

Gute Nachrichten für den FV Illertissen: Denis Milic hat seinen auslaufenden Vertrag bis Juni 2028 verlängert. Das 21-jährige Eigengewächs hat eine tolle Entwicklung genommen und ist im starken Kader der Illertisser auf dem Weg zum Stammspieler.

Denis Milic ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und absolvierte bereits 76 Regionalliga Spiele für den FV Illertissen. In der aktuellen Spielzeit wurde er in allen 20 Regionalliga Spielen eingesetzt. Durch seine mustergültige Vorlage zum entscheidenden Treffer im Halbfinale des Bayerischen Totopokals gegen den FC Ingolstadt sowie durch seinen Treffer im für den FVI jetzt schon legendären DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg wurden mehrere Vereine auf Denis Milic aufmerksam. "Wir sind sehr glücklich und stolz darauf, dass wir mit Denis verlängern konnten und er dem FV Illertissen weiterhin die Treue hält", freut sich Jochen Schmitt, der Sportliche Leiter beim FV Illertissen.

Illertissens Sportlicher Leiter Jochen Schmitt (re.) freut sich über die Vertragsverlängerung mit Denis Milic. – Foto: Hermann Schiller

Darüber hinaus gibt der FVI eine Änderung im Trainerstab bekannt. Torwartttrainer Mario Spendel beendet seine Tätigkeit. Der Verein sucht deshalb einen Nachfolger für diesen Posten.





Sportlich läuft es in der Vorbereitung richtig gut für den FVI. Auf das Ausrufezeichen in Österreich mit dem 2:1-Testspielsieg beim Zweitligisten Austria Lustenau folgte ein blitzsauberer 4:0-Sieg in Empfingen gegen den Südwest-Regionalligisten TSG Balingen. Coach Holger Bachthaler war sehr zufrieden: "Ein guter Test, zwei Wochen vor dem Punktspielstart ein zu Null war wichtig, wir haben so gut wie nichts zugelassen. Hatten darüber hinaus noch weitere Chancen zusätzlich zu unseren vier Toren."



Der FVI präsentiert sich also in starker Frühform, kann diese aber nicht mehr final prüfen vor dem Ligaauftakt. Denn die für Samstag geplante Generalprobe gegen den 1. FC Sonthofen musste abgesagt werden. Die Allgäuer müssen wegen Personalmangel passen. Und so geht`s nächste Woche für die Illertisser mit dem Derby gegen den FC Memmingen rein in die Frühjahrsrunde der Regionlliga Bayern.