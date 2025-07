Illertissen auf Torhütersuche: Jakob Mayer verletzt sich schwer

Der Neuzugang von der VSG Altglienicke hatte großes Pech, riss sich in einer Trainingseinheit die Achillessehne. Bewerbungen interessierter Keeper nimmt der FVI laut Pressesprecher Hermann Schiller gerne entgegen, parallel ist Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler ebenfalls auf der Suche. Der gebürtige Ottobeurer (Lkr. Unterallgäu) kämpfte gerade um den Startelfplatz zwischen den Pfosten, nun wird er erst einmal einige Monate unfreiwillig zuschauen müssen. "Das ist eine Woche vor dem Saisonstart natürlich ein herber Rückschlag. Das tut uns weh, jetzt müssen wir uns auf Torhütersuche begeben. Passt ein wenig ins Bild einer gebrauchten Woche, nachdem kurzfristig unsere Generalprobe ausgefallen ist", lässt Schiller wissen.

Denn das für Samstag, um 14 Uhr in Reichenbach / Fils geplante Testspiel des FV Illertissen gegen die Zweitvertretung des Deutschen Pokalsiegers VfB Stuttgart wurde von der Profireserve kurzfristig abgesagt. Grund dafür sind mehrere Verletzte und angeschlagene Spieler im Team der U21 des VfB. Da sich die VfB U19 derzeit beim Partnerverein São Paulo FC befindet, kann auch nicht auf Akteure aus dem Kader von Trainer Tobias Rathgeb zurückgegriffen werden. So kurzfristig konnte kein Testspielgegner mehr aufgetrieben werden und so blieb Illertissens Trainer Holger Bachthaler nichts anderes übrig, als am gestrigen Freitagabend ein internes Testspiel vor dem Punktspielstart am kommenden Freitag(19:00 Uhr) gegen die hochgehandelten Würzburger Kickers anzusetzen. Am Dienstag um 18:30 Uhr steht noch für den Titelverteidiger noch die Erstrundenbegegnung des Verbandspokals beim Bezirksligisten Hüttenbach an.