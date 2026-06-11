Illertissen: Alex Kopf wechselt nach Ulm - Rohdiamant im Anflug

Alexander Kopf (li.) zieht es zum SSV Ulm 1846. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Beim Regionalligisten FV Illertissen dreht sich das Personalkarussell weiter auf Hochtouren. Mit Alexander Kopf (zum SSV Ulm 1846), Lasse Jürgensen (Ziel unbekannt) und Robin Muth (beide Ziel noch unbekannt haben weitere drei Akteure die Schwaben verlassen. Dafür ist ein Rohdiamant im Anflug.

Alex Kopf brachte das Kunststück fertig und holt mit dem FVI gleich dreimal den bayerischen Landespokal (Totopokalsieger 2022, 2023 und 2025). "Als Linksfuß, der in der Innenverteidigung genauso zuverlässig war wie als Außenverteidiger, war Alex über Jahre ein fester Baustein unserer Defensive. Wir bedanken uns für alles, was die dem FVI gegeben hast, und wünschen dir für den weiteren Weg nur das Beste", verabschiedet der Verein den Defensivmann.

Ein reges Kommen und Gehen herrscht also in diesen Tagen in Illertissen. Dem aktuellsten Neuzugang trauen die Verantwortlichen enorm viel zu. Der noch blutjunge Mann heißt Nikola Stojnovic. Der 18-Jährige kommt vom Landesligisten Türkspor Neu-Ulm und gilt als eines der größten Talente der Region. Der Edeltechniker kann auf die bemerkenswerte Bilanz von 17 Toren und sieben Assists in 31 Spielen, wohlgemerkt als noch A-Jugendspieler, beim Verbandsligaaufsteiger verweisen.

Stojnovic wurde drei Jahre in der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München ausgebildet, ehe es ihn im U17-Bereich für ein Jahr in den Nachwuchs des Bundesliga-Absteigers 1. FC Heidenheim zog. Über den TSV Neu-Ulm landete das Talent dann bei Türkspor Neu-Ulm. "Wir sind richtig stolz, dass Nikola trotz vieler Angebote, sich beim FV Illertissen weiterentwickeln möchte", betont Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler merklich erfreut.