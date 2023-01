Ilker Caliskan beerbt Thorsten Baierlein in Hahnbach „Weiterhin schönen und erfolgreichen Fußball spielen“ ist das Ziel, das der neue Mann an der Außenlinie ab dem Sommer verfolgt

Nach nunmehr fünfeinhalb Jahren beendet Thorsten Baierlein aus freiem Entschluss seine mehr als erfolgreiche Trainertätigkeit beim SV Hahnbach. In der Winterpause 2018 übernahm er in Hahnbach und holte mit seiner Mannschaft gleich die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord. Auch in der darauffolgenden Saison gelang mit dem 2. Platz und der anschließenden Relegation ein riesiger Erfolg. Und es ging so weiter. In der letztendlich abgebrochenen Corona-Spielzeit 2019/2021 wurde er mit seinem Team Dritter in der Tabelle, was auch in der Saison 2021/2022 gelang.

In der aktuellen Bezirksliga-Runde steht der SV Hahnbach wieder weit oben, dies möchte Thorsten Baierlein natürlich bis zum Ende der Saison beibehalten. Wer Baierlein kennt, weiß, dass er bis zum Schluss alles für die Mannschaft und den Verein geben wird. Wie es von Seiten der Verantwortlichen beim SV Hahnbach heißt, sind Thorsten Baierlein Spieler, Fußballabteilung und der gesamte Verein für seine Verdienste für den Verein schon jetzt äußerst dankbar. Eine würdige Verabschiedung soll im Sommer folgen.



Caliskan der Neue an der Außenlinie



Ilker Caliskan wird nun ab dem Sommer die Nachfolge Baierleins antreten. Der Neue auf der Kommandobrücke des SVH spielte in seiner Jugend in der Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth, anschließend beim SC Feucht in der Bayern- und Regionalliga. Es folgte ein Abstecher in den Profibereich in der Türkei, wo er in der 2. und 1. Liga spielte. Nach seiner Rückkehr trug er die Trikots des FC Bayern Hof und ab 2006 des damaligen Landesligisten FC Amberg.



Bislang sehr erfolgreiche Trainerlaufbahn



2010 stieg der 42-jährige in das Trainergeschäft ein und wurde auf Anhieb Meister mit der DJK Amberg. Nächste Station war der SV Traßlberg, mit dem er den Aufstieg in die Kreisliga schaffte. Nach vier Jahren ging es weiter zum ASV Michelfeld, auch da war er erfolgreich und schaffte den Kreisligaaufstieg. Es folgten drei Jahre bei Germania Amberg, seit dem Sommer 2022 hat Ilker Caliskan schließlich das sportliche Sagen beim SV Kauerhof.



In Hahnbach den nächsten Schritt gehen



SVH-Abteilungsleiter Wolfgang Dotzler und Ilker Caliskan kennen sich schon lange. Jetzt ist die Chance für den neuen Trainer gekommen, höherklassig bei einem Spitzenteam der Bezirksliga zu arbeiten. Caliskan möchte diese Gelegenheit natürlich nutzen und die erfolgreiche Zeit beim SV Hahnbach fortführen. „Weiterhin schönen und erfolgreichen Fußball spielen“, so bringt es Ilker Caliskan selbst auf den Punkt. Beim SV Hahnbach wünscht dem neuen Trainer für die nächste Saison schon jetzt alles Gute, ein glückliches Händchen und den bestmöglichen Erfolg.