Iliz Memaj – Kreativer Mittelfeldspieler verstärkt den SC Holzhausen

Der SC Holzhausen kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren: Mit Iliz Memaj wechselt ein technisch versierter und offensivstarker Mittelfeldspieler vom SV Gottenheim ins Neufeldstadion.
Der 23-Jährige verfügt über eine hochwertige fußballerische Ausbildung. Nach seiner Jugendzeit beim Freiburger FC entwickelte er sich beim Bahlinger SC weiter und gehörte dort zu den Leistungsträgern der U19 in der Oberliga Baden-Württemberg. Mit starken Leistungen empfahl er sich früh für den Aktivenbereich und sammelte bereits Erfahrungen in der Landesliga sowie erste Einsatzminuten in der Verbandsliga Südbaden.
Die Verpflichtung von Iliz Memaj passt hervorragend zur sportlichen Ausrichtung des Vereins, junge und ambitionierte Spieler mit einer guten fußballerischen Ausbildung nach Holzhausen zu holen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich sportlich weiterzuentwickeln. Der Mittelfeldspieler bringt die Voraussetzungen mit, um die Mannschaft sowohl spielerisch als auch menschlich zu bereichern.
„Iliz bringt eine sehr gute fußballerische Ausbildung, viel Spielverständnis und großes Potenzial mit. Er ist ein Spieler, der unserem Mittelfeld zusätzliche Qualität verleihen wird. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den SC Holzhausen entschieden hat und sind überzeugt, dass er sich schnell in unsere Mannschaft integrieren wird“, erklärt Bernd Strobel, Spielausschuss des SC Holzhausen.
Der SC Holzhausen heißt Iliz Memaj herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start sowie eine verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit im SCH-Trikot.