Iliz Memaj – Kreativer Mittelfeldspieler verstärkt den SC Holzhausen

Der SC Holzhausen kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren: Mit Iliz Memaj wechselt ein technisch versierter und offensivstarker Mittelfeldspieler vom SV Gottenheim ins Neufeldstadion.

Der 23-Jährige verfügt über eine hochwertige fußballerische Ausbildung. Nach seiner Jugendzeit beim Freiburger FC entwickelte er sich beim Bahlinger SC weiter und gehörte dort zu den Leistungsträgern der U19 in der Oberliga Baden-Württemberg. Mit starken Leistungen empfahl er sich früh für den Aktivenbereich und sammelte bereits Erfahrungen in der Landesliga sowie erste Einsatzminuten in der Verbandsliga Südbaden.