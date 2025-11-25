Ilir Serifi vom VfR Neumünster in die U 20 von Nordmazedonien berufen

Ilir Serifi (re.), Marcel Daniel Wasielewski (SpVg Eidertal Molfsee) – Foto: Ismail Yesilyurt

Riesenfreude bei Ilir Serifi (20) und dem Flens-Oberligisten VfR Neumünster. Der gebürtige Hamburger hat eine Einladung für die U-20-Nationalmannschaft von Nordmazedonien für das Freundschaftsspiel am 3. Dezember 2025 in Schaan gegen Liechtenstein erhalten. VfR-Coach Danny Cornelius bestätigte die freudige Nachricht. „Ja, wir haben eine Einladung von Nordmazedonien erhalten für Ilir Serifi. Das habe ich auch Ilir heute mitgeteilt.“

Ilir Serifi (VfR Neumünster) gegen Kenneth Traulsen (re., Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich

Persönlicher Anruf vom Nationaltrainer Tanevski

Auch Serifi, der am Montag von U-20-Nationalcoach Aleksandar Tanevski persönlich kontaktiert wurde, war glücklich. „Erfahren habe ich es direkt durch einen Anruf von Aleksandar, die E-Mail kam zeitgleich bei mir an. Es bedeutet mir sehr viel, für Nordmazedonien auflaufen zu können, meine Familie stolz zu machen. Ich möchte Nordmazedonien bestmöglich vertreten und meinen Platz bestätigen.“ Starke Leistungen in der Oberliga

Linksfuß Serifi (20), der bereits seine dritte Saison bei Rasensport in der Oberliga meist im offensiven Mittelfeld unterwegs ist, hat dabei in 72 Einsätzen bisher 18 Treffer erzielt.

Der flinke Ilir Serifi (VfR Neumünster) ist nur schwer zu stoppen. – Foto: Olaf Wegerich