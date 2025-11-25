Ilir Serifi vom VfR Neumünster in die U 20 von Nordmazedonien berufen

Riesenfreude bei Ilir Serifi (20) und dem Flens-Oberligisten VfR Neumünster. Der gebürtige Hamburger hat eine Einladung für die U-20-Nationalmannschaft von Nordmazedonien für das Freundschaftsspiel am 3. Dezember 2025 in Schaan gegen Liechtenstein erhalten. VfR-Coach Danny Cornelius bestätigte die freudige Nachricht. „Ja, wir haben eine Einladung von Nordmazedonien erhalten für Ilir Serifi. Das habe ich auch Ilir heute mitgeteilt.“
Auch Serifi, der am Montag von U-20-Nationalcoach Aleksandar Tanevski persönlich kontaktiert wurde, war glücklich. „Erfahren habe ich es direkt durch einen Anruf von Aleksandar, die E-Mail kam zeitgleich bei mir an. Es bedeutet mir sehr viel, für Nordmazedonien auflaufen zu können, meine Familie stolz zu machen. Ich möchte Nordmazedonien bestmöglich vertreten und meinen Platz bestätigen.“
Linksfuß Serifi (20), der bereits seine dritte Saison bei Rasensport in der Oberliga meist im offensiven Mittelfeld unterwegs ist, hat dabei in 72 Einsätzen bisher 18 Treffer erzielt.
Vor allem unter Trainer Danny Cornelius ist Serifi in dieser Saison beim VfR sportlich durchgestartet und hatte einen großen Anteil am bisherigen guten Abschneiden. „An sich bin ich sehr stolz, dass sich Ilir durch seine Leistungen für die Nationalmannschaft empfohlen hat. Das letzte Jahr hat er aber auch riesige Schritte nach vorne machen können innerhalb unserer Mannschaft, sowohl auf als auch außerhalb des Feldes“, stellte Cornelius noch einmal die rasante Entwicklung von Serifi heraus, der auch in der U 15 für Albanien gespielt hat.